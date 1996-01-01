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К детям - с добрым сердцем

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Набор спортивного инвентаря привезли в подарок воспитанникам Находкинского детского дома участники краевой благотворительной акции «К детям – с добрым сердцем!».

Всего в городах и районах края работает 31 детский дом. Торжественное открытие акции прошло в Партизанском детском доме. Для детей была дана концертная программа, устроен сладкий стол, вручены подарки. Затем сотрудники Управления внутренней политики Приморского края отправились развозить подарки в остальные детские дома совместно с руководителями местных женских общественных организаций.

Как рассказала консультант Управления внутренней политики края Валентина ПРОТОПОВИЧ, инициатором проведения благотворительной акции стал Координационный совет лидеров общественных организаций Приморья. Три года назад лидеры общественности впервые решили собирать средства, чтобы затем отправиться по детским домам края с подарками. Акция, получившая название «К детям – с добрым сердцем!», проводится с тех пор ежегодно. В 2010 к ней присоединилась администрация Приморского края: для приобретения подарков воспитанникам детских домов из краевого бюджета было выделено около полумиллиона рублей. На эти деньги был приобретен, в основном, спортинвентарь, а также необходимые для детских домов товары.

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