Дома для старожилов

Два малоэтажных жилых дома для жителей поселка Аякс, чьи дома попали под снос в связи со строительством Дальневосточного федерального университета, возводятся в поселке Канал острова Русский. Работы ведет генеральный подрядчик строительства на Русском ЗАО «Крокус Интернэшнл».

Как напомнили в пресс-службе ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ», процедура выкупа жилья у жителей Аякса началась в 2009 году. Большинство из них выбрали вариант с продажей квартир, чтобы на полученные средства приобрести новое жилье во Владивостоке. Несколько семей по такой схеме переехали в Артем и в другие районы края. Один из жителей на полученные средства приобрел квартиру в Подмосковье.

Однако 19 семей из поселка Аякс пожелали остаться на острове, о чем заключили соответствующие соглашения с Дальневосточной дирекцией Минрегиона, которая является заказчиком строительства ДВФУ. К концу 2010 г. строительство малоэтажных домов завершится, и каждая семья получит новую квартиру в поселке Канал такой же площади, которая имелась у нее в собственности в Аяксе.

Заместитель генерального директора – главный инженер ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» Александр ВЕРЗАКОВ заметил, что если раньше срок эксплуатации панельных домов составлял 40-50 лет, то построенные в поселке Канал дома с современной инфраструктурой можно будет эксплуатировать до 200 лет. Это двухэтажные строения, расположенные неподалеку от моря.