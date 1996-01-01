Отпуск не скоро. Как проводим выходные? (Опрос "ЗР")

Где набраться сил, чтобы работать, когда за окном светит солнце и до моря рукой подать, когда летняя жара не вдохновляет на работу? Мы поинтересовались у жителей Владивостока, как они проводят свои выходные в ожидании отпуска.

Екатерина КОЗМЕРЧУК, начальник отдела по работе с VIP-клиентами «Росгосстрах»:

- На выходные я стараюсь уехать к родителям за город, там у нас есть место у моря. Это замечательное времяпрепровождение: можно и искупаться в море, и пожарить шашлыки, и сауна тут же. Выходные у моря с семьей – это хороший отдых, который дает заряд эмоций на всю неделю, даже если выпадает плохая погода.

Оксана ЩЕРБИНА, бухгалтер:

- Так получается, что все выходные у меня проходят за работой. Единственное отличие от обычного рабочего дня – это то, что в выходной я эту работу делаю сидя за компьютером дома. Если все-таки выпадает свободное время, то я стараюсь съездить на море. Самым приятным занятием в выходной день для меня является просмотр детских добрых мультфильмов, экранизированных сказок. Это помогает расслабиться, избавиться от негатива, добрые мультики – это замечательный способ отвлечься от рутины.

Ольга ВИГОВСКАЯ, преподаватель:

- Для того чтобы зарядиться бодростью на всю рабочую неделю, нужно ехать к морю, где даже в туман очень полезно и приятно. Морские волны расслабляют, заряжают энергией. Для меня находиться вблизи моря – великое наслаждение. Причем я стараюсь побывать у моря не только летом, но и в любое другое время года, ведь когда собралась приятная компания, то в любую погоду можно хорошо провести время. А зимой, если лед достаточно прочный, можно прогуляться и по льду. Также, когда нет желания или возможности поехать на море, мы нередко заходим в различные кафе, пивоварни. Если такими местами не сильно увлекаться, то они не надоедают, а значит, можно и от таких прогулок получить удовольствие.

Денис КЕЛЬБЛЕР, продавец-консультант:

- На выходные, которые, к сожалению, выпадают очень редко, я нахожу множество занятий. Хожу в кино, если на экранах появляются действительно интересные и стоящие фильмы, гуляю по городу, хожу по магазинам, в кафе. Иногда выходные – это единственный способ выспаться, поэтому нередко случается, что я провожу его дома – сплю или читаю книги. Летом, конечно, возможностей больше, можно съездить на море, но это бывает очень редко, поскольку мои выходные не всегда совпадают с солнечной погодой. На самом деле в нашем в городе есть места, где можно неплохо отдохнуть, нужно только проявить немного фантазии.

Юлия ХАМАГАНОВА, журналист:

- Выходные у меня проходят довольно скучно. Обычно я либо просто хожу по улицам города, либо сижу дома. Если я дома, то в основном мое свободное время проходит в Интернете. Но самые большие надежды я возлагаю на август. Ведь именно в августе в нашем городе климат становится самым приятным для отдыха. Когда наконец-то солнышко нас будет радовать ежедневно и температура не будет опускаться ниже 20 градусов, постараюсь как можно чаще выбираться на море, чтобы вдоволь накупаться и позагорать.

Людмила ЕФИМОВА, бухгалтер:

- Какие могут быть выходные у женщины? Нужно и дома прибраться, и у плиты посуетиться. Поэтому то, что люди называют выходными, в семье – работа, только на себя, на свой дом. Конечно, не все нерабочие дни пролетают за делами домашними. Когда выдается свободное время, я действую по настроению. Иногда хочется просто полежать на диване, посмотреть телевизор или какой-нибудь любимый фильм. А иногда хочется непременно выйти из дома. Чаще всего я отправляюсь с семьей гулять по центру города, по пути мы можем зайти и в кафе, полюбоваться морем на Набережной. Также я стараюсь чаще ходить в театр, но это не всегда получается.

Главный менеджер корпоративного канала «Росгосстрах»:

- Выходные я провожу со своей семьей: с ребенком и мужем. Мы уезжаем за город либо ездим погостить к родителям под Партизанск. Там, как правило, всегда хорошая, ясная, теплая погода. Даже когда у нас во Владивостоке дождь или туман, там всегда тепло и солнечно. Поэтому из Партизанска без проблем можно уехать на море под Находку и вдоволь накупаться. Также как альтернатива у нас есть речка, которая находится неподалеку. Таким образом, у нас с семьей всегда обеспечены приятные выходные.

Карим ТОХТАЕВ, водитель автобуса:

- Выходных у меня как таковых и нет. Просто у меня сейчас в доме ремонт, так вот приходится все выходные работать – заканчивать бесконечный ремонт. Если все-таки удается выбраться из повседневной рутины, то конечно же самый приятный отдых – это отдых на море. Что может быть лучше свежих шашлыков, солнца и пляжа? Кстати, у водителей своеобразные «трезвые» выходные – пить нельзя, так как на работу нужно выходить всегда в здравом уме и трезвой памяти.

Ольга РЕВЕНКО, преподаватель:

- Сейчас, когда идет полным ходом работа приемной комиссии, очень сложно найти время для отдыха. Поэтому в свой единственный выходной я стараюсь отдохнуть так, чтобы хватило на всю неделю. Например, недавно я ездила на дачу к приятельнице. Там чистый воздух, не испорченная городом природа. Также, конечно, в солнечную погоду я выезжаю на море. Мне очень нравится парк Лазо – там замечательная природа, свежий морской воздух, а недалеко от парка находится шикарный пляж, где тоже приятно провести время. Недавно мы гуляли по Ботаническому саду, оттуда своей компанией поехали в парк Лазо. Впечатлений от этой поездки была масса и у нас, и у детей. Когда нет возможности поехать на природу, мы ходим в цирк, в театр, в кино. На этих выходных мы с детьми планируем пойти посмотреть Иркутский театр, который недавно к нам приехал.

Виктор ЧЕРНЯКОВ, ведущий специалист сектора ДОУ ДВГТУ:

- Выходные - редкая роскошь в наше время. В нерабочее время не всегда есть возможность хорошенько расслабиться и отдохнуть. Так хочется иногда просто побыть дома, полежать на диване, почитать интересную книгу. Но, к сожалению, сделать это получается крайне редко. Вместо долгожданного отдыха в субботу и в воскресенье приходится снова работать – только на даче. Конечно, это не самое приятное времяпрепровождение: там и комары, и жара, и тяжелый физический труд. Поэтому для меня единственный способ провести субботу и воскресенье – это поездка на грядки.

Ирина ФАТЬЯНОВА, председатель приемной комиссии: - Приятно провести свободное время вдали от города, где-нибудь в лесу. Конечно, это сопряжено с некоторыми неудобствами, например с риском «поймать» клеща. Но чистый воздух, тишина и умиротворение, подаренные лесом, в какой-то степени того стоят. Тем более можно принять все меры предосторожности, чтобы отдых не обернулся трагедией. Также в выходные я посещаю Ботанический сад, различные пригородные базы отдыха, места, где можно тихо и спокойно провести время с семьей. Честно говоря, у меня редко бывает желание провести свободный день в пределах города, в котором приходится находиться всю рабочую неделю.