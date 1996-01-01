Экспедиция на летние «пастбища» серых китов

Экспедиция биологов из Владивостока отправилась в Охотское море для мониторинга популяции серых китов, занесенных в Красную книгу России. Ежегодные экспедиции проводятся институтом начиная с 1995 г. За 15 лет наблюдений численность китов увеличилась лишь на 10 особей и на сегодня составляет около 130 животных. В августе-сентябре 2010 г. ученые планируют пометить их спутниковыми радиометками