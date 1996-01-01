Сельский тупик платной школы

Массу вопросов вызвал у бюджетников, особенно педагогов, новый федеральный закон, расширяющий финансовую самостоятельность бюджетных учреждений, позволяющий им более широко вводить платные услуги. Эту тревогу разделяют и в городах, и в провинции, и в приморской глубинке.

«Министр ФУРСЕНКО нас успокаивает: мол, все предметы, входящие в обязательную образовательную школьную программу, останутся бесплатными, - говорит председатель профкома работников народного образования Кавалеровского района Галина ЕВТУШЕНКО.- Но на практике бесплатными могут сделать всего 3-4 предмета, за остальное придется платить родителям учеников. Наши школы, особенно сельские, этого не выдержат. Учителя останутся без работы, ученики - без знаний. Из базисного плана хотят исключить астрономию, а русский язык в старших классах по госпрограмме - всего 2 часа в неделю. За дополнительные часы надо будет платить. А население нашего дотационного района в массе своей неплатежеспособное, прежде всего в селах и небольших поселках....»

Елена ВИЛЬК, директор кавалеровской СШ № 3, также не скрывает своей озабоченности: «К новому ФЗ об изменении схемы финансирования бюджетных организаций отношение настороженное. Да, нам дают право иметь банковский счет, финансовую самостоятельность, отвечать имуществом по долгам, вводить платные услуги. Но в нашем Уставе и без того прописано право на платные услуги. Платной является школа для будущих первоклассников - «Абэвэгэдэйка». В тренажерном зале взрослые могут за плату заниматься на тренажерах. В бюджете школы не заложены средства на ремонт и благоустройство, поэтому ежегодно приходится ремонтировать школу за счет спонсорских средств - взносов с родителей учеников. Родители заплатили в прошлом году по 200 руб. на ремонт школы. В этом году родители решили собирать по 300 руб. Закон, может, и будет выгоден в школах больших городов. В сельских школах и школах небольших городских поселений это невыгодно. Полноценное среднее образование смогут дать детям только состоятельные родители. Таких у нас единицы. В аренду нам сдавать нечего, свободных площадей нет. Остается зарабатывать только на платных уроках. Но не будут родители наших учеников дополнительно выкладывать в месяц 5-6 тыс. руб. Новый закон нацелен на развал системы бесплатного образования».

Это говорит директор одной из трех наиболее многочисленных по составу учеников и благополучных кавалеровских школ, имеющей городской статус. А директора двух школ в сельских поселениях района вообще за голову хватаются от грядущих перспектив.

«Сельские школы не смогут расширить свою финансовую самостоятельность и оказывать платные услуги: мало учеников, мало учителей, неплатежеспособное население, родители учеников - преимущественно безработные. Всего 1% родителей имеет высшее образование, - убеждена директор зеркальненской сельской школы Светлана СЕВОСТЬЯНОВА. - Единственная возможность заработать у нас - это выращивание картофеля на своем участке: мы несколько лет с 2005 г. арендуем участок в 2 га у СХПК «Тадуши». Снабжаем картошкой столовую школы. Организуем бесплатное питание в школьной столовой для детей малоимущих родителей. Сдавать в аренду часть школьных площадей мы могли бы - у нас на территории школы стоит невостребованное здание школы-интерната, закрытого в 2004 г. Но сдавать некому: предприятий нет».

Валентина СИМАКОВА, директор рудненской средней школы, также считает, что новый федеральный закон, позволяющий школам зарабатывать, может реально работать лишь в городских школах, где много учеников, учителей. Там можно оказывать дополнительные платные услуги. В малокомплектных школах типа рудненской это все нереально. Население Рудного неплатежеспособно, родители за учебу платить не смогут, а значит провинциальные дети окажутся в неравных условиях.