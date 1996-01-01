Дом на краю пропасти

Во время ноябрьских праздников в котлован строящегося дома по ул. Некрасовской, 86 обвалилась подмытая дождями подпорная стена, которая увлекла за собой большой пласт грунта. Аварийную ситуацию удалось оперативно предотвратить, но один из проездов к дому оказался перегорожен, и теперь жителям, чтобы попасть домой, приходится ходить по газонам.

В начале недели жительница пострадавшего дома Светлана БУСАРЕНКО позвонила в редакцию "Золотого Рога" с просьбой о помощи. По ее словам, придомовой территории был нанесен ущерб, газон оказался разрушен, возникла опасность нарушения ливневой канализации. Для выяснения вопроса корреспондент "ЗР" связался с заказчиком этого строительного объекта, МУПВ "Владстройзаказчик", представители которой внесли ясность в сложившуюся ситуацию.

Как таковой опасности не возникло, а стенку должны были демонтировать после возведения фундамента строящегося здания, но вмешалась стихия. По этому факту провели экспертизу с участием проектировщиков из ДНИИМФ, конструкторов и Госархнадзора. Эксперты пришли к выводу, что обвал не нанес ущерба расположенному рядом дому и строительной площадке.

На сегодняшний день компания "Владстройзаказчик" устранила последствия обвала за свой счет. Подмытый откос засыпали скальным грунтом, для чего пришлось потратить около полумиллиона рублей. Работа с участием крупнотоннажной техники заняла два дня. В данный момент проводится расчет стоимости мероприятий по усилению откоса буронабивными сваями и восстановления дороги вдоль торца дома. Место аварии обнесли забором, а движение автотранспорта осуществляется через дворы. Временные неудобства породили другие проблемы, бороться с которыми жильцам не под силу.

"Когда дорогу перегородили, стало невозможно подойти к подъезду, - говорит Светлана Бусаренко. - В офисное здание, которое находится рядом с ямой и нашим домом, каждый день приезжают сотни автомобилей, ими заставлено все".

Когда засыпали яму, самосвалы заезжали для выгрузки на газон, который ранее был огорожен, в результате от насаждений остались только корни. Сейчас по газону проходит забор, вдоль него пролегла тропинка, которой ежедневно пользуются посетители офисного здания и жильцы.

Как утверждают специалисты, скоро проезд вдоль торца дома будет восстановлен, а забор передвинут на старое место. Финансирование этих работ также взял на себя "Владстройзаказчик". "Этот случай представляет собой форс-мажорные обстоятельства", - говорит начальник производственного отдела "Владстройзаказчика" Дмитрий СТАНОНИС. - К сожалению, зимой мы не сможем восстановить газон, но уже с началом весны все будет сделано" .

Строительство - рискованный вид бизнеса, и когда происходит форс-мажор, трудно найти виноватого или ответственного. Обычно в этом случае жильцы вынуждены смириться и жить в ухудшившихся условиях еще долго. В нашем случае компания "Владстройзаказчик" может нарушить традицию и дать положительный пример другим строительным компаниям.