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Дело об отоплении подъездов
Неожиданный поворот получила история с выставлением счетов энергетиками жителям Владивостока за отопление подъездов. Фрунзенский районный суд признал недействительным один из пунктов приказа Дальэнергосбыта о начислении оплаты за тепло в подъездах.
Основанием для вынесения данного вердикта стали сразу несколько фактов, предоставленных юристами городской администрации на рассмотрение суда и говорящих не в пользу энергоснабжающего предприятия. Речь, прежде всего, идет о юридической несостоятельности актов обследования, составленных тепловой инспекцией, и отсутствии документов, подтверждающих наличие отопления в подъездах жителей. Напомним, что все начисления производились на основании актов о наличии функционирующих систем отопления в подъездах. Документы были подписаны официальными представителями ЖЭУ, подотчетными администрации Владивостока. Любопытно, что решение по данному вопросу принимал судья Николай ЮРТАЕВ, до недавнего времени работавший во Фрунзенской прокуратуре и рассматривавший дело там. И именно Фрунзенская прокуратура, ранее заявлявшая протест энергетикам, которые его отклонили, обратилась с иском в суд. Было бы нелогично, если бы один и тот же человек принял по этому делу прямо противоположное решение...
Вряд ли юристы Дальэнергосбыта об этом факте не знают, а потому считают, что районным судом был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений. А это дает веские основания для обжалования решения Фрунзенского суда в кассационной инстанции краевого суда. Как заверили в Дальэнергосбыте, жалоба будет подана в ближайшее время. До тех пор, пока она не будет рассмотрена Приморским краевым судом, решение Фрунзенского районного суда не может вступить в законную силу.
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