Пять часовых поясов для России

Россию можно вместить в пять часовых поясов, считает директор ТИГ ДВО РАН, академик Петр БАКЛАНОВ. Он поделился с «ЗР» мнением, как выполнить перевод наиболее оптимально для здоровья населения и экономики.

- Важнейшим условием переходов территории в другие часовые пояса является следующее: установленные часовые пояса не должны существенно отклоняться от реального солнечного времени (по мнению большинства ученых - не более чем на 1-2 часа), и второе - с учетом роста глобальных коммуникаций любой район не должен выходить из мировых поясов времени.

Возможны следующие варианты сокращения часовых поясов: первое - убрать перевод на летнее время, второе - укрупнить оставшиеся от Москвы до Владивостока 8 часовых поясов, объединив их по 2, в 4 часовых пояса с интервалом времени в 2 часа. Таким образом, в России останется 5 часовых поясов с отклонением отдельных территорий от солнечного времени в 1- 1,5 часа. Механизм перехода может быть рассмотрен отдельно.

Например, переход во «владивостокском» поясе на зимнее время при сохранении в «московском» поясе летнего времени. Второй вариант - перевод «московского» пояса на зимнее время с одновременным сдвигом времени во «владивостокском» часовом поясе на 2 часа назад. Таким образом, жители восточных районов Российской Федерации будут проживать в часовых поясах, максимально полно приближенных к солнечному времени. В остальных поясах корректировку следует произвести с учетом вхождения тех или иных территорий в укрупненные пояса.