И только море воды...

Несмотря на заверения чиновников в том, что скоро Владивосток забудет о том, что такое проблемы с водой, мы все по-прежнему зависим от прогнозов погоды. Зависим больше, чем от наличия какого-нибудь суперводозабора. По мнению главного инженера ООО "Научно-производственное предприятие "Энергия-КМ" Николая КУЛИКОВА, решить проблему раз и навсегда очень просто - нужно брать воду из моря.

- Николай Викторович, идея использования морской воды как альтернативы в условиях кризиса не нова. Но все кругом утверждают, что это слишком дорого, нерентабельно и прочее. Дешевле, мол, строить водозаборы и искать пресные источники. У вас какой-то другой, более дешевый способ?

- Я не знаю, кто и почему утверждает, что производство питьевой воды из морской - это дорого и неэффективно. И не знаю, о каких технологиях идет речь. Слышал, говорили о выпаривании соли из морской воды. Да, есть такая технология. Но это уже позапрошлый век, ею уже никто не пользуется. Существуют более современные методы, которые работают во всех цивилизованных странах. Очищенную морскую воду для хозяйственно-бытовых нужд активно используют ЮАР, Франция, Израиль, США. Рекордсмен - Израиль. Там каждые сутки из морской воды получают 5 млн кубометров воды в сутки! Даже бедные африканские страны начинают внедрять у себя эти технологии. И только наш высокоинтеллектуальный Владивосток ни о чем таком, насколько мне известно, и не помышляет.

- Так в чем суть метода?

- Суть проста. Изготавливается фильтрующее волокно с калиброванными отверстиями, которые позволяют проходить только молекуле воды. Из этого волокна делают трубки. И при прокачивании воды по этим трубкам под давлением примерно 6 атмосфер вода через отверстия в стенках трубок интенсивно фильтруется. При этом примеси концентрируются и продвигаются дальше, на выброс. Хотя, конечно, выбрасывать их не нужно, но к этому я чуть позже вернусь. Так вот, это элементарнейшая техническая задача! Метод существует уже лет двадцать. И чтобы его внедрить, не нужно вкладывать большие деньги и прикладывать гигантские усилия. В России работает множество компаний, которые производят для снабжения питьевой водой городов и поселков готовые фильтрационные модули в контейнерном исполнении производительностью до 10 тыс. кубометров чистой питьевой воды в час! Подключить и ввести в строй эти модули очень просто. К примеру, установка производительностью 1000 кубометров в час помещается в два 40-футовых контейнера и монтируется примерно за неделю.

- Во сколько все это может обойтись в денежном выражении?

- Думаю, Владивостоку, чтобы поставить пару установок, нужно около 15-20 млн руб. Очевидно, что это существенно дешевле, чем строить водопроводы, потом латать трубы, подсчитывать потери. Однако для наших отцов-руководителей эта святое - построить водозабор, вложив туда кучу денег, и потом всем этим гордиться. Особенность Приморского края в том, что рек у нас здесь мало и, соответственно, пресной воды тоже. Вот, посмотрите, что такое Пушкинская депрессия, о которой так много говорят сейчас. С одной стороны, ее подпирают пресноводные источники, а с другой - океан. Как только воду из этой депрессии начнут качать, туда пойдет соленая вода. По всем расчетам, соли при таком раскладе должно быть там примерно от 7 до 17 граммов на литр. А 7 граммов - это уже половина чайной ложки. Попробуйте как-нибудь такую воду выпить.

- А насколько чистой получается вода после мембранных технологий?

- Чистейшая! Вода проходит несколько систем очистки: микрофильтрацию, ультрафильтрацию и затем обратный осмос -воздействие давлением. Чтобы придать воде привычный вкус и состав, обычно используют песчано-гравийную смесь, подобную той, что находится на дне ложа реки. Вода, полученная таким способом, соответствует всем санитарным нормам и требованиям. А сгущенный фильтрат, оставшийся после отделения чистой воды, можно сбрасывать обратно в море, где он растворится в массе соленой морской воды. Но лучше все-таки рассматривать фильтрат, все эти концентрированные примеси как "жидкую руду".

- Из этой "руды" можно еще что-то получить?

- Не зря же морскую воду так называют. В ней есть все! Хлористый магний, хлористый натрий (поваренная соль), есть даже золото, платина, уран. Одного магния-хлора 4 кг в кубе воды. Если мы прокачиваем, к примеру, полмиллиона тонн воды в сутки, то получим два миллиона кг магния в сутки! Дефицитнейшего сырья, между прочим. Вон японцы вместо обычного бензина хотят магний использовать. Но их останавливает одно - магний пока довольно дорогой. А мы при желании могли бы всю Японию этим магнием завалить. А золото? На Западе получают 20 миллиграммов с кубометра. С полмиллиона кубометров можно получать около 100 граммов в сутки. Да вода стала бы вообще бесплатной! Можно и горячую воду таким образом получать. Вы же не откажетесь мыться очищенной горячей дистиллированной водой?

- Вы пробовали эту идею нашим властям предложить?

- Мы не работаем с Приморьем. Мы уже как-то связались с бывшим мэром Юрием КОПЫЛОВЫМ по синтетической нефти. Помните, установку на полуострове Де-Фриз, которая делает мазут из угля, автомобильных шин и прочих якобы ненужных отходов? Вот мы ее проектировали. А потом возникли спорные моменты с администрацией города - три года судились... У нас много разных проектов. Видите, стоит бензин, произведенный из угля? Мы проектируем и мембранные установки. С Сибирью очень активно в этом плане работаем - там используют установки для очистки пресной воды. А с Приморьем даже связываться не хотим. Мы поняли, что здесь, очевидно, современные технологии никому не нужны.