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11 июля - День рыбака
Профессиональный праздник отмечают рыбаки, специалисты органов рыбоохраны, рыбообработчики, судоремонтники, ученые, все работники рыбной отрасли края.
Рыбным промыслом, переработкой и реализацией продукции в крае занимаются свыше 4 тысяч человек. Благодаря их труду ежегодно растут объемы вылова рыбы и морепродуктов.
Стабильно трудятся промысловики и в этом году. В первом полугодии ими добыто 96 тыс. тонн водных биоресурсов. Существенно возрос объем вылова минтая, нерестовой сельди, ракообразных. Пищевиками произведено около 80 тыс. тонн рыбной продукции, что существенно выше показателей прошлого года. Всего же в этом году планируется выловить более 180 тыс. тонн морепродуктов, переработать свыше 157 тыс. тонн, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью - около 25 тыс. тонн.
Предприятия отрасли ежегодно на техническое перевооружение направляют до четверти миллиарда собственных средств. Ожидаемый объем инвестиций за счет собственных средств предприятий, средств федерального и краевого бюджетов только в первом полугодии составил 123 млн рублей. Продолжается реализация федеральной целевой программы «Повышение эффективности и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах». В соответствии с ней Хабаровскому краю из федерального бюджета планируется выделить до 2,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию семи рыбоводных объектов края.
Растут поступления налогов и сборов в бюджет края. Только в первом полугодии предприятия рыбной промышленности пополнили его на 182,5 млн рублей. Значительный вклад в развитие отрасли вносят коллективы рыболовецких артелей и колхозов: «Имени 50 Октября», «Имени Ленина», «Ленинец», «Иня», ООО «Транзит», «Усадьба», «ДВ-Ареал», «Востокрыбпром», «Меридиан», «Янтарь», «Штурман», «Тихоокеанская рыбопромысловая компания» и другие. Уважаемые рыбаки, уверен, что и впредь вы будете достойно справляться с поставленными задачами, укреплять продовольственный комплекс, важную для края рыбную отрасль. Спасибо за ваш нелегкий труд, за умение преодолевать трудности, уверенно идти к намеченной цели. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем нужном деле. С праздником!
Губернатор Хабаровского края, В.И. ШПОРТ.
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