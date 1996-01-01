В день 150-летия Владивостока состоялось награждение победителей и участников видеоконкурса «Город, в котором Я!», организованный сайтом VL.ru.

Победитель видеобитвы - 31-летний житель города-юбиляра Виктор Кан. Идея видеосюжета пришла, когда Виктор наблюдал, как его 4-летний сын рисовал мелками на асфальте. В съемках ролика помогли друзья и любимая жена Светлана. «Своим сочинением хотел привнести в жизнь тех, кто посмотрит этот ролик, частицу добра, надежды, радости и веры в чудеса. И, судя по отзывам в комментариях, эта цель была достигнута», - отметил Виктор.

Сейчас у победителя есть желание снимать социальные сюжеты - против наркотиков, насилия и преступности. Главный приз видеоконкурса - HD-видеокамера Sony - станет Виктору хорошим помощником в этом деле. В дружеской атмосфере участники конкурса пообщались и поздравили друг друга с Днем города.