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Какая радость эта наша рыба!
Когда речь заходит о летнем трудоустройстве, многие студенты без колебаний отдают предпочтение работе на путине. Непростой монотонный труд воспитывает усидчивость, а рыбообрабатывающий конвейер становится неплохой площадкой для развития профессиональных навыков. Привлекает студентов и заработная плата, поэтому путинные отряды по-прежнему остаются самыми многочисленными.
Учебное парусное судно Дальрыбвтуза «Паллада» ежегодно помогает доставлять бойцов путинного отряда «Голубой меридиан» на рыбозаводы островов Курильской гряды. 3 июля 2010 г. на борт знаменитого дальневосточного парусника поднялись 130 участников путинного движения. Поэтому первой остановкой в учебном рейсе № 115 УПС «Паллада» станет о. Итуруп.
Для многих студентов работа на путине – отличный способ оплатить учебу. Заработанные студентами деньги существенно сокращают расходы на образование, а потому некоторых молодых работников можно по праву назвать ветеранами путинного труда. Студентки Дальнереченского социально-экономического института Валерия ПОПОВА и Евгения ЕДИФАНОВА, к примеру, будут покорять рыбные просторы уже в четвертый раз. Всю тяжесть работы девочки ощутили во время дебютной поездки, теперь о трудностях не приходится вспоминать.
- Никогда не забуду, как я волновалась за дочь во время ее первого путешествия, - вспоминает Елена ПОПОВА, - звонила несколько раз на дню, а если телефон Леры был не доступен, меня охватывала паника. Воображение рисовало страшные картины кораблекрушения. Сейчас отпускаю дочь со спокойной душой.
С легкостью отпускает сыновей в их первое путешествие и Алексей ВАСЕЦКИЙ, он уверен, что работа пойдет на пользу парням.
- Признаться, я бы поехал вместе с ними, если бы мне разрешили, - вздыхает Алексей Алексеевич, - ведь мальчишкам предоставляется такая возможность! Столько новых знакомств, впечатлений!
Однако попасть в ряды путинного отряда не так-то просто. Придется повременить с поездкой студентам, не достигшим совершеннолетия, а ослабленное здоровье будущего работника может стать серьезной преградой на пути к острову.
- На сборах мы в первую очередь обращаем внимание на физическую подготовку студента, - рассказал командир студенческого путинного отряда ДВГТУ Дмитрий КОРЕНЕВ, - условия для работы довольно тяжелые, да и морское четырехдневное путешествие сложно перенести. Кроме того, будущий работник не должен бояться задания, а о капризах и вовсе придется забыть. Хотя первое время некоторые студенты все же воротят нос от специфического рыбного запаха.
Зато питание на острове придется по вкусу самому взыскательному гурману. Но, несмотря на многообразие выбора и внушительность обеденных порций, многие студенты все же предпочитают брать с собой несколько коробок с сухим питанием. «На первое время», - уверяют молодые работники. Студентов отчасти можно понять, ведь работа на путине может продлиться до конца сентября. Точную дату не берется назвать никто - поведение рыбы предсказать очень сложно. Например, в 2006 году молодые работники вернулись домой в 20-х числах сентября.
Студент 3-го курса Института рыболовства и аквакультуры ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» Александр КОНДИК на путину едет впервые. К студотрядному движению решил присоединиться, когда услышал о наборе в путинный отряд «Голубой меридиан». Александр настроен позитивно.
- В жизни пригодится любой опыт, - считает молодой человек. - Конечно, еду и для заработка, потому что я - мужчина и должен зарабатывать. На паруснике я тоже впервые и испытываю гордость за наш университет, потому что учебное парусное судно «Паллада» известно на весь мир.
- В студенческом движении был довольно долгий перерыв, - вспоминает капитан учебного парусного судна «Паллада» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Николай ЗОРЧЕНКО. – Однако уже сейчас заметно оживление. Это связано с тем, что идет возрождение рыбопромышленного комплекса, строятся новые рыбокомбинаты. Постоянно нужны новые рабочие руки. В этом ощутимо могут помочь студенты, они, как правило, быстро осваиваются на новом месте.
Для тех студентов, кто не смог присоединиться к путинному отряду, предусмотрены другие варианты летней занятости. 200 человек в этом году работают проводниками пассажирских вагонов по направлениям Владивосток – Москва, Владивосток – Белгород и Владивосток – Благовещенск; за каждую поездку ребята в среднем получат 18 тыс. руб. 500 студентов работают в оздоровительных лагерях вожатыми. На сегодняшний день не заинтересованы в студентах только на стройках саммита АТЭС, здесь трудятся всего 128 человек.
- Работодатели неохотно идут на сотрудничество со студентами, - объяснил руководитель краевого штаба студенческого движения Владимир Попов, - нужны высококвалифицированные рабочие, а со студентами много хлопот.
Тем не менее любая работа всегда выполняется студентами на высоком уровне. Каждый сотрудник ощущает большую ответственность, потому об ошибках не может быть и речи. Такая обязательность хорошо оценивается работодателями. А студенты, единожды посвятившие летние каникулы путине, возвращаются на остров в следующем году.
Под впечатлением от прошлогодней поездки остаются студентки Морского государственного университета, сестры Ольга и Татьяна КУЛАГИНЫ, теперь девушки не мыслят свои летние каникулы без рыбообрабатывающего завода. Алексею и Вячеславу ВАСЕЦКИМ, как и другим новичкам, еще предстоит «влюбиться» в непростую работу. Кто знает, может, с этого года они станут «завсегдатаями» рыбной путины.
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