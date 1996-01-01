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Пластик направо, бумагу налево или Собираем мусор по-европейски
Ровно год назад в Советском районе Владивостока начался эксперимент по раздельному сбору мусора. Во дворах появились отдельные желтые контейнеры-пирамидки для сбора пластиковых бутылок. По мнению специалистов мэрии, эксперимент оказался удачным, поэтому в ближайшие месяцы раздельный сбор мусора начнет внедряться по всему городу.
Каждый год каждый житель Владивостока производит несколько сотен килограммов мусора - во много раз больше собственного веса. Картонная упаковка, пластиковые и жестяные бутылки и банки, пищевые отходы - все это потом оказывается на горностаевской свалке и многочисленных кучах мусора в черте городе. Горы мусора растут каждый день, отравляя воздух и воду, уродуя загородний пейзаж.
Значительную часть этих отходов можно использовать вторично. В крае есть предприятия по переработке пластика, макулатуры, резины, многих других видов отходов. Но объемы производства этих компаний составляют доли процента от миллиона тонн бытовых отходов, ежегодно образующихся в крае. Главная проблема при организации глубокой вторичной переработки – разделение мусора по фракциям: бумага, пластик, металл, стекло, пищевые отходы). Именно эта операция существенно повышает себестоимость переработки и делает конечный продукт не особенно конкурентоспособным на рынке. Поэтому развитие глубокой переработки бытовых отходов невозможно без создания системы их раздельного сбора - такой принцип давно уже действует во всех развитых странах.
Как сообщил заместитель начальника управления охраны окружающей среды администрации Владивостока Алексей ГРИБАНОВ, к концу лета в Советском районе установят порядка 150 желтых контейнеров пирамидальной формы для пластика и 150 контейнеров для макулатуры - старых газет, журналов, картона и различных упаковок.
В дальнейшем подобные контейнеры появятся по всему городу. По предварительным оценкам их потребуется более тысячи. Кроме того, планируется размещение модулей для сбора крупногабаритного мусора – строительного, вроде оконных рам, выбрасываемой мебели и бытовой техники. Собранный мусор пойдет на переработку: бумага - на Уссурийский картонный завод, а из пластиковых бутылок будут произведены пластиковые изделия.
Отдельно будут собираться и особо опасные отходы, содержащие ртуть. В октябре прошлого года компанией «Примтехнополис» в том же Советском районе был установлен модуль для сбора ртутьсодержащих отходов. Собранные отходы вывозятся на специализированный завод по утилизации таких отходов. Помимо специальных ящиков для сбора отходов, модуль содержит полезную информацию о том, что делать в случае, если вы разбили дома ртутный термометр или люминесцентную лампу. Также на модуле размещен телефон экстренной службы химической безопасности: 960-222. Подобные контейнеры (порядка 20 штук) будут установлены по всему городу, как только будет закончено согласование в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
- Мне неоднократно говорили, что наши планы - чистая авантюра и вряд ли мы сможем добиться желаемого, - рассказывает Алексей Грибанов. Ведь в других странах для того, чтобы ввести систему раздельного сбора мусора, потребовалось по 15-20 лет просветительской работы среди населения. Но в ходе опытного проекта мы проводили социологические исследования среди жителей Советского района и получили оптимистические результаты.
Оказалось, что большинство жителей (85%) знает о раздельном сборе бытовых отходов и понимает, зачем разделять отходы (82%). Среди опрашиваемых, во дворах у которых были установлены модули для раздельного сбора отходов, 77% стараются сортировать мусор.
- Распространено мнение, что главный способ навести чистоту и порядок - жестоко штрафовать любителей свинячить. Возможно, такие меры и не помешают. Но главное - это обеспечить людям возможность вести себя культурно. Простой пример: люди выкидывают мусор из машин. При этом значительная часть этого мусора - именно пластиковые бутылки. Поэтому на территории города контейнеры для сбора пластика будут установлены и вдоль обочин дорог, - говорит Алексей Грибанов.
По оценкам специалистов, система раздельного сбора мусора позволит значительно увеличить срок службы нового полигона для бытовых отходов. И это также немаловажно, учитывая, что место для очередного полигона на полуострове Муравьева Амурского с его водохранилищами и природоохранными зонами найти довольно сложно.
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