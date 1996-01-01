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А что мы сами сделали для города?
Накануне юбилейных торжеств, а также в преддверии саммита АТЭС, на всех уровнях власти и в кругу горожан и гостей города много говорится о внешнем облике Владивостока. Мы привыкли пенять на власти, на несознательных граждан. А что для благоустройства своего города сделали сами жители? С таким вопросом «ЗР» обратился к читателям.
Геннадий ЧУПИН, работник технического отдела территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю:
- Да, признаться, ничего существенного в убранство города не вносил. На праздники выезжали с друзьями в центр города прогуляться и поучаствовать в мероприятиях, так старались весь мусор до корзин донести, хотя, признаться, они у нас в городе немногочисленны. А вообще хотелось бы, конечно, на будущее приложить руку в создание спортивных площадок в городе, так как иногда хочется просто собраться с мужиками и поиграть в футбол, но, к сожалению, сделать это в нашем городе весьма проблематично.
Валентина ДУДИНСКАЯ, Алла МИРНАЯ, подруги-пенсионерки:
- Признаться, мы в городе летом редкие гости. У пенсионеров, сами понимаете, только дача на уме. А что касается собственного вклада в обустройство, так это нам уже не по силам. Разве вот выйти во двор да красивую клумбу засадить, так это бывает. В городе зелени не хватает, деревья по обочинам срубают для расширения дорог, а воздух чище ведь от этого не становится. Но вот мы слышали, что сквер в центре сделали напротив стадиона «Динамо», так за это и душа порадовалась.
Александр КОТВИЦКИЙ, системный администратор:
- К сожалению, ни времени, ни желания сделать что-либо полезное для города по случаю его юбилея у меня не нашлось. Единственное, что я делаю для его красоты – это убираю за собой мусор. Мне кажется, что, если бы все жители Владивостока следовали этому, наши улицы и пляжи оставались бы чистыми и красивыми. А вообще, что касается благоустройства города в будущем у меня много идей. Я хотел бы стать участником строительства волейбольной площадки, дорожек для велосипедистов, ведь, несмотря на то, что везде и всюду твердят о здоровом образе жизни, наш город совершенно не приспособлен для спортивных мероприятий среди простых горожан.
Дарья КОШЕВАЯ, бухгалтер Центрального Банка России:
- Я ежегодно участвую в субботнике во дворе своего дома. Разукрашивать детскую площадку, белить деревья и садить новые цветы в садике доставляет мне массу удовольствия. А в целом меня очень волнует тот факт, что на благоустройство, убранство и развлекательную программу администрация города тратит такие средства. Ведь на них можно было бы помочь детям с тяжелыми заболеваниями или старикам, которые остались в одиночестве. Праздники - это, безусловно, очень хорошо, и они должны присутствовать в жизни города, но все хорошо в меру.
Иван КОНДРАШЕВ, актер театра ТОФ:
- Я думаю, что мы, как деятели культуры, уже своей работой вносим в массы позитивные, а порой и поучительные моменты, что отражается на городе в целом. Ведь сколько бы техника и дворники ни чистили наши улицы и дворы, нужно всегда начинать с самих людей. Воспитывать в них доброе и благородное, чтобы позже они совершали хорошие поступки и относились с уважением к работе людей, которые следят за чистотой во Владивостоке. Каждый раз после спектакля я оставляю частичку души в зале и очень надеюсь, что и в сердцах пришедших на спектакль зрителей.
Наталья КУРАКА, сотрудник таможенной службы:
- Что я сделала для своего города? Да как-то сложно так сразу сказать. А знаете, я тут недавно подобрала бездомную кошку. Возвращалась как-то с работы, смотрю, сидит хорошенькая такая, еще котенок совсем. Стало жалко, и я забрала ее к себе. Вообще, мне кажется, в нашем городе очень много бездомных животных. Особенно собак, что я считаю небезопасным для горожан. К тому же в поисках еды животные опрокидывают корзины с мусором, растаскивая его по улицам. Мне кажется, в городе службы по отлову бездомных животных просто нет. Я бы хотела поучаствовать в создании подобных учреждений, где зверей можно будет подлечить и пристроить в добрые руки.
Сергей САВИН, управляющий кафе «ПАНИНИ»:
- Как управляющий кафе, которое расположено напротив стадиона «Динамо», где проходили главные празднования в честь 150-летия Владивостока, я постарался сделать все возможное по благоустройству прилегающей территории. В проем окон мы вставили фотографии старого Владивостока, а над крышей по фасаду сделали подсветку, чтобы яркие огни продолжали радовать горожан и с наступлением темноты.
Елена ЗАКОМОРИНА, сотрудник фотосалона:
- В дни празднования города мы с коллегами старались дарить нашим клиентам улыбки и хорошее настроение. И мне кажется, что когда у людей останется приятное впечатление от обслуживания, они понесут это настроение с собой дальше на работу, домой или на праздник и «заразят» им кого-нибудь еще. И, пока людьми руководят добрые эмоции и чувства, они и есть самое дорогое украшение нашего города.
Александр БОРОВЧЕНКО, ученик 11-го класса:
- Прежде всего, я стараюсь не мусорить и слежу за своими друзьями, чтобы они поступали так же. А вообще, я готов помочь с посадкой деревьев, если бы была подобная акция, и, когда вырасту, хочу построить парк развлечений и еще восстановить дельфинарий, а самое главное - убрать из жизни города наркотики и алкоголь. Надеюсь, в будущем наш Владивосток будет красивым, ухоженным, и туристам будет приятно сюда приезжать и наслаждаться красотой этого замечательного города.
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