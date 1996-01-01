Юбилейная афиша

Основные мероприятия по случаю 150-летия города пройдут, естественно, на центральной площади Владивостока, а также на стадионе "Динамо", где планируется возведение масштабных концертных сооружений для того, чтобы зрителями яркого масштабного представления "Владивосток – сердце океана" смогли стать не менее десяти тысяч человек. Ожидается, что оно будет оформлено оригинальными мультимедийными декорациями с использованием новейших шоу-технологий. Символическим прологом станет шоу "Три океана", раскрывающее потенциал союза трех стихий – морской, воздушной и таежной. А "Акватик-шоу" будет представлять собой великолепную композицию, сочетающую работу музыкальных фонтанов, лазерных и пиротехнических эффектов.

Также в рамках 150-летия города пройдет молодежный праздник "Владивосток – территория будущего" и прозвучит специальное музыкальное поздравление от коллектива барабанщиц, открывавших летнюю пекинскую Олимпиаду.

Официальный старт череде мероприятий будет дан вечером 2 июля. По неофициальным данным, Владивосток посетят члены правительства (а возможно, и сам президент) и представители Международной ассоциации столиц. Именно они и откроют праздник. В следующие два дня, удачно совпавшие с выходными, праздничные мероприятия продолжатся концертами и развлекательными программами. Перед зрителями будут выступать зарубежные и отечественные исполнители и группы, чей пик популярности пришелся на 1980-90-е. В частности, ведутся переговоры с такими известными коллективами, как "Дискотека Авария" и Secret Service.

Кроме того, праздничные гуляния пройдут во всех районах города, а также на островных территориях.

Музей Арсеньева – в подарок городу Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева приурочил к юбилею города целый ряд интереснейших выставочных проектов. Один из них связан с Годом Франции в России и посвящен первопроходцам XVIII-XIX вв.: отцам-иезуитам, которые по заданию китайского императора Канси провели первую топосъемку территории Приморья ровно 300 лет назад, команде ЛАПЕРУЗА, изучавшей берега нашего края в 1786 г., а также русским исследователям, которые опирались на их результаты, отправляясь в экспедиции по вновь присоединенным землям. Эта уникальная выставка откроется уже в середине июня, и, возможно, на ее открытие прибудет посол Франции в России. Затем в стенах музея откроется любопытная фотовыставка о старом Владивостоке, подготовленная совместно с известным приморским фотохудожником В.П. ТРОФИМОВЫМ. Чуть позже, в августе, музей удивит горожан и гостей города очень интересной выставкой, посвященной облику владивостокских женщин начала XX века, – работа над ней ведется вместе со знаменитым историком моды ВАСИЛЬЕВЫМ. Также, по слухам, к участию в этом проекте будут привлечены известные кутюрье со своими коллекциями. А к началу осени будет создан макет знаменитой владивостокской Миллионки – над ним сейчас активно работают специалисты музея и их японские партнеры. Нюансы держатся в секрете, но в том, что музей, как обычно, удивит своих гостей, сомневаться не приходится. С ветерком по акватории Побывать во Владивостоке, не совершив при этом морскую прогулку по его акватории, – значит, не познать до конца суть приморского города. Правда, стоит отметить, что до последнего времени это было недешевым удовольствием. Компания "Мортранс" решила исправить ситуацию и выступила с инициативой запустить ежедневные 2-часовые катерные экскурсии по акватории Амурского залива по очень демократичной цене. Экскурсионный катер будет отправляться в путешествие с 36-го причала каждые два часа. Предусмотрена и вечерняя прогулка – с 19 до 21 часа. Экскурсанты будут не просто любоваться удивительными пейзажами – опытные экскурсоводы раскроют тайны и легенды бухт и островов залива. Взрослый билет обойдется всего в 200 рублей, для детей до 10 лет существуют скидки, а малышей прокатят бесплатно. Накануне юбилея города новый водный маршрут станет настоящим подарком жителям и гостям приморской столицы.