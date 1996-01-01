Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юбилейная афиша
Основные мероприятия по случаю 150-летия города пройдут, естественно, на центральной площади Владивостока, а также на стадионе "Динамо", где планируется возведение масштабных концертных сооружений для того, чтобы зрителями яркого масштабного представления "Владивосток – сердце океана" смогли стать не менее десяти тысяч человек. Ожидается, что оно будет оформлено оригинальными мультимедийными декорациями с использованием новейших шоу-технологий. Символическим прологом станет шоу "Три океана", раскрывающее потенциал союза трех стихий – морской, воздушной и таежной. А "Акватик-шоу" будет представлять собой великолепную композицию, сочетающую работу музыкальных фонтанов, лазерных и пиротехнических эффектов.
Также в рамках 150-летия города пройдет молодежный праздник "Владивосток – территория будущего" и прозвучит специальное музыкальное поздравление от коллектива барабанщиц, открывавших летнюю пекинскую Олимпиаду.
Официальный старт череде мероприятий будет дан вечером 2 июля. По неофициальным данным, Владивосток посетят члены правительства (а возможно, и сам президент) и представители Международной ассоциации столиц. Именно они и откроют праздник. В следующие два дня, удачно совпавшие с выходными, праздничные мероприятия продолжатся концертами и развлекательными программами. Перед зрителями будут выступать зарубежные и отечественные исполнители и группы, чей пик популярности пришелся на 1980-90-е. В частности, ведутся переговоры с такими известными коллективами, как "Дискотека Авария" и Secret Service.
Кроме того, праздничные гуляния пройдут во всех районах города, а также на островных территориях.
Музей Арсеньева – в подарок городу Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева приурочил к юбилею города целый ряд интереснейших выставочных проектов. Один из них связан с Годом Франции в России и посвящен первопроходцам XVIII-XIX вв.: отцам-иезуитам, которые по заданию китайского императора Канси провели первую топосъемку территории Приморья ровно 300 лет назад, команде ЛАПЕРУЗА, изучавшей берега нашего края в 1786 г., а также русским исследователям, которые опирались на их результаты, отправляясь в экспедиции по вновь присоединенным землям. Эта уникальная выставка откроется уже в середине июня, и, возможно, на ее открытие прибудет посол Франции в России. Затем в стенах музея откроется любопытная фотовыставка о старом Владивостоке, подготовленная совместно с известным приморским фотохудожником В.П. ТРОФИМОВЫМ. Чуть позже, в августе, музей удивит горожан и гостей города очень интересной выставкой, посвященной облику владивостокских женщин начала XX века, – работа над ней ведется вместе со знаменитым историком моды ВАСИЛЬЕВЫМ. Также, по слухам, к участию в этом проекте будут привлечены известные кутюрье со своими коллекциями. А к началу осени будет создан макет знаменитой владивостокской Миллионки – над ним сейчас активно работают специалисты музея и их японские партнеры. Нюансы держатся в секрете, но в том, что музей, как обычно, удивит своих гостей, сомневаться не приходится. С ветерком по акватории Побывать во Владивостоке, не совершив при этом морскую прогулку по его акватории, – значит, не познать до конца суть приморского города. Правда, стоит отметить, что до последнего времени это было недешевым удовольствием. Компания "Мортранс" решила исправить ситуацию и выступила с инициативой запустить ежедневные 2-часовые катерные экскурсии по акватории Амурского залива по очень демократичной цене. Экскурсионный катер будет отправляться в путешествие с 36-го причала каждые два часа. Предусмотрена и вечерняя прогулка – с 19 до 21 часа. Экскурсанты будут не просто любоваться удивительными пейзажами – опытные экскурсоводы раскроют тайны и легенды бухт и островов залива. Взрослый билет обойдется всего в 200 рублей, для детей до 10 лет существуют скидки, а малышей прокатят бесплатно. Накануне юбилея города новый водный маршрут станет настоящим подарком жителям и гостям приморской столицы.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин