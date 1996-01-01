Приморские студенты стали лучшими в мире

С Гавайских островов вернулась объединенная команда Института проблем морских технологий ДВО РАН, ДВГТУ и ДВГУ, занявшая первое место на международных соревнованиях по подводной робототехнике - 9th Annual MATE International ROV competition 2010.

По сути эти соревнования являются неофициальным студенческим чемпионатом мира. На этот раз они проводились Гавайским университетом с 24 по 26 июня. А подготовка к ним во Владивостоке шла с ноября прошлого года. Как сообщил накануне соревнований студент Института радиоэлектроники, информатики и электротехники ДВГТУ Алексей БРЕЧКО, за этот период был собран новый телеуправляемый необитаемый подводный робот «Юниор-2», который должен справиться с заданиями, указанными в условиях чемпионата.

В ходе соревнований практическая работа состояла из выполнения четырех заданий по исследованию подводных вулканов. На затонувшей подводной станции пилотируемым участниками команды «Юниором-2» были выполнены ремонтные работы, а также найдены и доставлены на сушу образцы ракообразных и подводного бактериального слоя, измерена температура горячих источников и определен источник звука.

К этой победе объединенная команда из Владивостока шла не один год. Уже третий раз она принимает участие в данных соревнованиях: в 2008г. в Сан-Диего (США) наши студенты заняли 8-е место из 27 команд, а в 2009 г. на чемпионате в Бостоне (США) единственная команда из России заняла четвертое место из 28 команд.