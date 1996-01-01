ДВГТУ вошел в сотню лучших

Дальневосточный государственный технический университет по итогам конференции «Проблемы и перспективы развития научных исследований и индустрии нанотехнологий» признан лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Наука. Инновации. Научные разработки» в номинации «100 лучших организаций России в области науки и образования».

ДВГТУ награжден золотой медалью и дипломом. Мероприятие проходило с 25 по 28 мая в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие руководители ведущих НИИ, вузов, научно-исследовательских центров, учреждений и организаций России. Кроме этого, за активное участие вуза в Федеральной целевой программе «Кадры» и других грантовых программах по итогам года ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН отмечен медалью «Ученый года».