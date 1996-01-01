Льготных лекарств может и не быть

Ситуация, складывающаяся в Приморье с лекарственным обеспечением "федеральных" льготников за счет средств федерального бюджета, вызывает серьезные опасения у депутатов Законодательного собрания. В связи с этим на декабрьском заседании было принято обращение к правительству.

- Мы сомневаемся, что льготное лекарственное обеспечение отдельных граждан возможно в полной мере, - говорит инициатор обращения, депутат из Находки Владимир СУПРУНОВ. - Проживающие в Приморье 141 тысяча "федеральных" льготников с 1 января могут не получить социальный пакет по лекарственному обеспечению, составляющий ежемесячно 450 руб., поскольку до настоящего времени уполномоченная фармацевтическая компания не поставила в край лекарственные средства, рецептурные бланки и программное обеспечение. Со своей стороны администрация Приморского края и Законодательное собрание подстраховались, предусмотрев в краевом бюджете часть средств. Однако их хватит лишь на полтора месяца.

Депутаты надеются с помощью обращения к председателю Правительства РФ, принятого на декабрьской сессии, привлечь внимание к этому вопросу, чтобы меры по выполнению федеральных были приняты незамедлительно.