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Коммунальный пикет
Дальнегорские коммунальщики, работники МУП ЖКХ устроили пикет возле здания городской администрации, потребовав погашения 5-месячной задолженности по зарплате, повышения оплаты труда. Пикетчики предупредили, что готовы к проведению бессрочной забастовки в случае дальнейшей задержки зарплаты.
Если они забастуют, город зарастет грязью: некому будет вывозить мусор, убирать дворы и подъезды. А вот воду перекрыть (подача холодной воды - обязанность дальнегорских жилищников) они не смогут: по закону не положено лишать население воды, тепла и света.
По словам заместителя мэра Александра ХРИСАНФОВА, задолженность по зарплате в МУП ЖКХ - следствие той задолженности, которую накопили перед местными коммунальщиками краевой и федеральный бюджет, население. Долги населения за комуслуги жилищникам составляют 15 млн руб., краевого бюджета (по жилищным субсидиям) - 16 млн., федерального (субсидии для льготников - ветеранов войны и труда, инвалидов войны, чернобыльцев) - 14 млн. Всего - 45 млн руб.
Первый вице-мэр Виктор КОЛОСКОВ и вице-мэр Александр Хрисанфов пояснили пикетчикам, что местный бюджет долгов перед МУП ЖКХ не имеет. Итогом всех обращений горадминистрации в краевую администрацию стало лишь проведение взаимозачетов между МУП ЖКХ, краевой администрацией и энергетиками: частично средства, которые задолжал краевой бюджет, были направлены энергетикам на оплату расходов жилищников за потребленную электроэнергию. Но проблему это не решило, краевая администрация по-прежнему остается должником МУП ЖКХ. Очередные переговоры местных и краевых властей завершились компромиссом: край выделил 3 млн руб. на погашение части задолженности перед жилищниками - хватит на выдачу месячной зарплаты коллективу, в котором заняты более тысячи человек.
Настрой у пикетчиков боевой: они намерены отстаивать свои права до полного погашения долгов по зарплате. Александр Хрисанфов посоветовал им письменно обратиться к депутату ЗАКСа Юрию СТЕПАНЧЕНКО, депутату Госдумы Василию УСОЛЬЦЕВУ, вице-губернатору Александру КОСТЕНКО и губернатору Сергею ДАРЬКИНУ.
Поправить свое положение в МУП ЖКХ рассчитывают за счет повышения тарифов на услуги. Но новые тарифы, повышенные на 20% и уже прошедшие независимую экспертизу, пока не рассмотрели и не утвердили депутаты местной думы.
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