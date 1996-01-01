Владивосток завален мусором

Во Владивостоке почти неделю с большими проблемами убирают бытовой мусор. Серьезной помехой после обильного снегопада стали плохо расчищенные квартальные дороги и снежные сугробы во дворах. Это затрудняет подъезд к мусорным контейнерам специальных машин. Поэтому город завален горами мусора.

Как сообщила начальник договорного отдела муниципального предприятия "Владэко" Тамара ПЕНКИНА, на линию выходят все 28 машин для вывозки мусора и работают они весь световой день. "Наше предприятие обслуживает Первомайский, Первореченский, часть Ленинского и Фрунзенского районов, а также поселок Трудовое, -говорит Тамара Пенкина. - Но из-за бесконечных пробок количество поездок значительно сократилось. Водителям приходится быть в пути до трех часов. Оперативность работы возрастет только после расчистки подъездных дорог".