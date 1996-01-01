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Зеленый цвет, цвет - жизни...
К 150-й годовщине со дня основания Владивостока городу и всем его жителям «Приморнефтепродукт», оператор розничной сети АЗС под торговой маркой НК «Альянс», сделал отличный и в то же время не совсем обычный подарок.
После долгих и жарких споров, с чем компании войти в историю на 150-летнем жизненном отрезке родного города и какую оставить о себе память нынешним и будущим поколениям, было решено остановиться на создании «живой аллеи».
Утром 30 июня около 100 сотрудников компании собрались в парковой зоне, что в районе Второй Речки (у первой владивостокской 16-этажки), известной более как «депутатская аллея». Ранние прохожие и жители ближайших домов не скрывали своего удивления: не так часто аллея становится ареной крупных общественных мероприятий, а тут...
К приходу сотрудников, которыми, к слову, руководил лично генеральный директор «Приморнефтепродукта» Дмитрий МАСЛОВСКИЙ, уже были готовы саженцы, аккуратно упакованные в специальные пакеты, 5-тонная поливальная машина, лавочки и урны для мусора. Все это хозяйство ждало своего часа быть посаженным, политым и установленным.
Символично, что молодые деревца, среди которых преобладали представители исконно приморской флоры: клен маньчжурский и приречный, пихта, трескун амурский, сирень и т.д. нашли свою «новую родину» в непосредственной близости от оживленной трассы - этакий симбиоз новой, экологической жизни и высокотехнологичного потока, в движении которого НК «Альянс» принимает самое непосредственное участие. Краткое напутственное слово гендиректора - и сотрудники, по отведенной и известной каждому роли, дружно начинают работу.
Дмитрий МАСЛОВСКИЙ, генеральный директор ОАО «Приморнефтепродукт» НК «Альянс», объяснил почин просто: «Парковая зона на «Второй Речке» - популярное у местных жителей место для отдыха и променада. Но, к сожалению, за последние годы новых насаждений здесь практически нет, многие деревья пострадали от времени и погоды, где-то даже были выкорчеваны. При этом плотность транспортного потока, который проходит буквально в метре от аллеи, в этом районе самая высокая в городе, что уже дает повод говорить о потенциальной экологической проблеме. После согласования с администрацией города наша компания взяла на себя обязательство обновить и обустроить аллею».
После завершения посадки, в самом начале аллеи был установлен памятный камень с информацией о событии, имевшем место 30 июня 2010 г., за два дня до 150-летия Владивостока...
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