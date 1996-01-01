Плохой власти и рельеф мешает

Не только погода поставила на прошлой неделе рекорд, подарив Владивостоку самый сильный если верить синоптикам снегопад за 80 лет. Рекорд поставили и власти города - пять рабочих дней, прошедших с момента разгула стихии, город был практически парализован.

Ужасающая обстановка на дорогах города заставила 23 декабря провести оперативное совещание руководства УВД Владивостока, краевого и городского ГАИ при начальнике УВД Приморского края. Оно было посвящено необходимости принятия экстренных мер по стабилизации движения городского общественного транспорта в заснеженном краевом центре.

Как сообщила пресс-служба УВД Приморского края, городские и краевые дорожно-патрульные службы уже предпринимают превентивные меры воздействия на нерадивых директоров автохозяйств Владивостока, благодаря попустительству которых, как считают в милиции, огромное число столь необходимых в эти дни автобусов попросту не вышли на линии по различным причинам. Руководители автотранспортных предприятий, саботировавшие работу в эти крайне тяжелые для краевого центра дни, будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба.

Действительно, общественный транспорт вот уже неделю в городе работает отвратительно. Причем ситуация не улучшалась, а ухудшалась с каждым днем. К обычному неслабому пассажиропотоку добавились автомобилисты, которые ранее не смогли выехать со стоянок и гаражей. Владивосток после начала николаевских "автобусных" реформ уже привык к давкам на остановках, но таких толп, штурмующих редкие автобусы, как в эти дни, в городе, кажется, не было никогда. Тут многие с ностальгией вспоминали даже копыловскую золу на дорогах: хотя и грязные по уши, но на работу или домой люди добирались не за три, а то и более часов...

Если отвлечься от эмоций, то, в принципе, несчастные замерзшие на улице люди - это же хорошие деньги. В эти дни на улице пассажирских автоперевозок должен был наступить праздник. По логике вещей перевозчики должны были работать и работать в самый-то "сенокос". Но не работали. Интересно, что, увидев следствие, сотрудники милиции не увидели очевидную для всех остальных горожан причину. Ясно же, что ни один здравомыслящий водитель не упустит деньги, сами плывущие в руки.

Видимо, что-то случилось? Как рассказали сами водители автобусов, в прошедшую неделю им пришлось работать в убыток. Из-за диких пробок и ужасающего состояния дорог, это вообще было бессмысленно, если бы не спасенные от холода пассажиры. Скажем, одному автобусу на маршруте № 55 за целый день удавалось сделать всего 2 рейса! При этом поборы различных "крыш" с водителей остались в тех же размерах. Чтобы заработать хотя бы на эти "обязательные платежи", водители были вынуждены работать до поздней ночи. И, в общем-то, лучше было бы не проверки им устраивать, а хотя бы "спасибо" сказать за самоотверженный труд.

Как совершенно справедливо замечено в милицейском пресс-релизе далее, в многочасовых пробках одинаково долго стоит не только личный и общественный транспорт, но и оперативный. Под угрозу ставятся жизни людей, к которым не смогла вовремя пробиться карета скорой помощи, остаются непотушенными пожары, милицейские машины не могут пробиться к месту происшествия. Правда, выход из сложившейся ситуации милиционеры видят какой-то странный - решено увеличить штат сотрудников ДПС во Владивостоке за счет перераспределения сельских ГИБДД. К патрулированию в городе, кроме пополнения из района, будут привлечены и курсанты профильных специальностей Учебного центра УВД Приморского края.

Нам же кажется, что дело не в регулировщиках вовсе и не в ограничении движения машин с задним приводом, о введении которого просят милиционеры администрацию города, и даже не в запрете на въезд большегрузных автомобилей в город. Дело в том, что в городе не ведется расчистка улиц, а если и ведется то неэффективно. Вернее сказать, просто бездарно. И это понимает даже простой тракторист, в отличие, как выяснилось, от городских властей.

За неделю город вполне можно было почистить, если хотя бы начать это делать. Вот, например, в Хабаровске - населенном пункте, который расположен несколько севернее Приморья, где снег идет регулярно и его улицы всегда чистые уже на следующее утро после снегопада. А там, где убрать не смогли по объективным причинам, все засыпано песком, и пешеходные дорожки в том числе.

У Владивостока сложный рельеф, говорят власти. Но ведь рельеф этот не упал с неба вместе со снегопадом...

Вот на Сахалине с рельефом все проще, но там другая напасть - снега там каждый год наваливает по нескольку метров. И это для тамошних властей... обыденность. И жизнь там не останавливается ни на минуту. Интересно, почему?