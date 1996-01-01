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Есть куда бежать!
Власти Владивостока выполнили своё обязательство перед школьниками Первомайского района.
29 июня, накануне 150-летия города, открылся обновленный стадион школы № 54 в рамках программы «Спортивный Владивосток». Впрочем, взрослые габариты нового спортивного объекта позволят проводить здесь серьёзные статусные соревнования.
На открытие стадиона глава Администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ заявил: «Ребята - спортсмены, да и все школьники и взрослые, жители района бухты Тихой, кому небезразличен спорт, получили самый настоящий подарок».
В церемонии открытия приняли участие ведущие спортивные коллективы Владивостока. В их числе спортивные и художественные гимнастки ДЮСШ олимпийского резерва, боксеры ДЮСШ - «Надежды ринга», фехтовальщики из Владивостокской ДЮСШ «Бастион», ребята - чемпионы края и города по КУДО, Киокушинкай каратэ-до, юные спортсмены из ДЮСШ «Русич» и «Богатырь».
Компания «Примстрой-ДВ» - строитеть спортивного комплекса под открытым небом кардинально преобразовали площадку рядом со школой. Стоимость нового спортивного объекта – 15 млн рублей. В эту сумму входит не только реконструкция стадиона с синтетическим покрытием, но и беговая дорожка, площадки для баскетбола и волейбола, даже оборудование зоны для любителей экстремальных скейт-бордов.
Стадион средней школы № 54 будет открыт для горожан все 7 дней недели. Несмотря на то, что большая часть времени пребывания на стадионе будет отдана детям, профессионально занимающимся спортом, с 19 до 22 часов стадион открывает двери для всех желающих. Директор СШ № 54 Светлана ЛАБУТИНА надеется, что стадион будет популярен среди горожан благодаря созданной здесь уютной и дружелюбной атмосфере. Торжественную церемонию открытия завершил товарищеский матч, организованный между юношескими футбольными командами Владивостока.
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