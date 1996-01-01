В дни юбилея общественный транспорт будет работать до часа ночи

Все пассажирские автобусы, маршруты которых проходят через остановочные пункты «Площадь Борцов революции», «Железнодорожный вокзал» и «Семеновская», а также троллейбус №6 («Горпарк» - «Санаторная») будут осуществлять перевозки пассажиров 2, 3 и 4 июля до часа ночи, сообщили в пресс-службе мэрии.