"Центр медицинского обеспечения" предлагает пациентам после травм и переломов, а также ревматологическим больным препарат "Дьюралан".

Дьюралан", имплантат синовиальной жидкости, его основа - гиалуроновая кислота.

На отечественный рынок препарат поступает сразу в шприцах, это удобно для введения в сустав и гарантирует стерильность и герметичность.

Достаточно одной инъекции "Дьюралана" раз в 6 месяцев, чтобы восстановить подвижную жизнь без боли практически в любом возрасте.

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