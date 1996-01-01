Бомбоубежище под судом

Одно из бомбоубежищ Владивостока стало предметом спора между Территориальным управлением Росимущества по Приморскому краю и администрацией города. Каждая из сторон не без оснований считает своим помещение, находящееся в подвале жилого дома по ул. Светланской.

Выяснять принадлежность защитного сооружения пришлось в арбитражном суде Приморского края, однако и там спор не был решен до конца. Обе стороны представили суду в качестве доказательства своих прав выписки из реестров: в одном случае - федерального, в другом - муниципального, - где объект недвижимости фигурирует собственностью то России, то города. В настоящий момент здесь располагается магазин, у которого с мэрией заключен договор аренды. Теруправление Росимущества, выступившее истцом по делу, заявило требования о признании за государством права собственности на спорные помещения и об их изъятии из чужого незаконного владения.

Как установлено судом, в подвале 5-этажного дома по ул. Светланская, 105 действительно есть федеральный объект гражданской обороны - убежище вместимостью 150 человек. По одним документам его общая площадь 91 кв. м, по другим - 106 кв. м, по третьим - 154, 6 кв. м, по четвертым - 71,8 кв. м, по пятым - 154, 7 кв. м. В свою очередь, за муниципалитетом тут же числятся подвальные площади размером 253,3 кв. м. Эти разночтения, похоже, и создали путаницу в определении, кому что принадлежит.

Несмотря на требования суда, теруправление Росимущества так и не смогло назвать точных характеристик своего имущества, в связи с чем поданный иск пока остался без удовлетворения.