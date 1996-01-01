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Разработки приморских ученых удостоены президентских грантов
Восемь представителей приморской науки стали победителями конкурса на право получения гранта Президента Российской Федерации. Свидетельства об этом работникам научных учреждений Дальневосточного отделения Российской академии наук вручила вице-губернатор края Любовь ДРОЗДОВА.
Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук» подписан 10 февраля 2009 года. Он предусматривает государственную поддержку научных исследований молодых российских ученых - кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 40 лет. Для первых предусмотрено 400 грантов по 600 тысяч рублей. Для докторов наук - 60 грантов по 1 миллиону рублей каждый. Средства выделяются сроком на два года для научных исследований. Значительная часть поощрения может идти на заработную плату автору и соисполнителю.
В этом году в Дальневосточном федеральном округе определились 12 победителей, восемь из которых - представители Приморья. Семь грантополучателей - сотрудники научных учреждений Дальневосточного отделения РАН. Заслуженные награды получили Алексей ИЛЬИН, Денис МАКАРОВ и Павел САЛЮК из Тихоокеанского океанологического института, Екатерина ГЕРАСИМЕНКО из Института автоматики и процессов управления, Михаил КУСАЙКИН из Тихоокеанского института биоорганической химии, Дмитрий МАШТАЛЯР - представитель Института химии, и Игорь ПУЩИН - Института биологии моря. Грант на свою разработку получил также молодой ученый из Дальневосточного государственного университета Николай ШЕСТАКОВ.
Поздравляя приморских ученых с заслуженной победой, Любовь Дроздова подчеркнула: ни один крупный проект в крае не реализуется без участия представителей науки. Разработки наших ученых признаны во всем мире.
«Только развивая науку, поддерживая молодых талантливых ученых, мы сможем реализовать самые смелые проекты, - сказала она. - Убеждена, что ваши научные разработки принесут огромную пользу Приморью и всей России».
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