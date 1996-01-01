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Разработки приморских ученых удостоены президентских грантов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Восемь представителей приморской науки стали победителями конкурса на право получения гранта Президента Российской Федерации. Свидетельства об этом работникам научных учреждений Дальневосточного отделения Российской академии наук вручила вице-губернатор края Любовь ДРОЗДОВА.

Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук» подписан 10 февраля 2009 года. Он предусматривает государственную поддержку научных исследований молодых российских ученых - кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 40 лет. Для первых предусмотрено 400 грантов по 600 тысяч рублей. Для докторов наук - 60 грантов по 1 миллиону рублей каждый. Средства выделяются сроком на два года для научных исследований. Значительная часть поощрения может идти на заработную плату автору и соисполнителю.

В этом году в Дальневосточном федеральном округе определились 12 победителей, восемь из которых - представители Приморья. Семь грантополучателей - сотрудники научных учреждений Дальневосточного отделения РАН. Заслуженные награды получили Алексей ИЛЬИН, Денис МАКАРОВ и Павел САЛЮК из Тихоокеанского океанологического института, Екатерина ГЕРАСИМЕНКО из Института автоматики и процессов управления, Михаил КУСАЙКИН из Тихоокеанского института биоорганической химии, Дмитрий МАШТАЛЯР - представитель Института химии, и Игорь ПУЩИН - Института биологии моря. Грант на свою разработку получил также молодой ученый из Дальневосточного государственного университета Николай ШЕСТАКОВ.

Поздравляя приморских ученых с заслуженной победой, Любовь Дроздова подчеркнула: ни один крупный проект в крае не реализуется без участия представителей науки. Разработки наших ученых признаны во всем мире.

«Только развивая науку, поддерживая молодых талантливых ученых, мы сможем реализовать самые смелые проекты, - сказала она. - Убеждена, что ваши научные разработки принесут огромную пользу Приморью и всей России».

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