Владивосток между прошлым и будущим

Есть только миг, когда Владивостоку часы отмерят ровно 150 лет. По традиции он, конечно же, должен «задуть» причитающиеся полторы сотни свечек на праздничном «торте» и бурно, как и положено южным темпераментным городам, отгулять свой День рождения. Закрываю глаза и мысленно представляю, как он дует и задувает эти «свечи». Пожалуй, это мощнее, чем февральские «15-20 метров в секунду», и - с первого раза!

Город-труженик

Первые поселенцы и солдаты гарнизона за каких-то два десятка лет превратили далекий военный пост на безлюдных прежде берегах Японского моря в русский город. И он рос не только за счет царских щедрых вложений, но и в силу предпринимательской инициативы зародившегося здесь делового сообщества людей. Постепенно он соединился с остальной страной знаменитым Транссибом, оброс морскими путями. А потом и маршрутами самолетов. Стал надежной базой для освоения других регионов Дальнего Востока и Севера страны, отправляя туда по морю миллионы тонн генеральных грузов.

Наши предки в городе не то чтобы просто работали, а, говоря бытовым языком, вкалывали. В морях - рыбаки и моряки, на суше - работники различных предприятий - судоремонтных, стройиндустрии, оборонки, пищевой индустрии и пр. Сегодня такие понятия, как «передовик производства», «стахановец», «ударник», «рационализатор» и даже «Герой труда» ушли в прошлое, но многое из сделанного людьми, носившими эти почетные звания, и сегодня остается в нашей жизни и служит основой будущих успехов.

Пожалуй, великое благо, что развитие Владивостока опиралось не только на рабочий люд и производство, но и на достойный труд работников образования, здравоохранения, культуры, бытовых услуг. Свой великий вклад вносили спортсмены, ученые, писатели, художники, слуги закона, студенты и т.д.

В центре большой политики

Основание Владивостока изначально было важным политическим решением имперской России, и в дальнейшем он всегда оставался в центре большой политики. Посещение Владивостока лидерами страны, начиная с цесаревича Николая, часто было заметным явлением и для страны, и для мира. Приезд будущего императора в 1891 г. и накануне, и затем благотворно сказался на дальнейшем росте города. А особенно сильный толчок строительство получило после 100-летнего юбилея, когда накануне этого события город посетил генсек ЦК КПСС Никита ХРУЩЕВ, загоревшийся идеей «дальневосточного Сан-Франциско».

Новый сильный импульс для развития в последние годы Владивосток получил благодаря особому вниманию к себе опять же первых лиц государства - сначала Владимира ПУТИНА, а затем и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Конечно, в городе по-прежнему немало проблем, которые требуют серьезных решений. Но многие из них, причем одни из самых важных, - уже в стадии решения. Активно строятся очистные сооружения, новый комплекс по переработке ТБО, газопровод, новые мощности электроснабжения, комплекс Дальневосточного федерального университета, океанариум, театр оперы и балета. Осуществляется столетняя мечта Владивостока - мост через Золотой Рог. Плюс подарок, о каком и не мечтали, - мост на Русский.

Но очень хочется, чтобы сами владивостокцы умели наполнить свою жизнь не только типичной «бытовухой» и работой «в производстве и услугах», но и служением обществу более высокого порядка. И новой мечтой.

И за что мы его любим?

Если серьезно вдуматься: за что же мы так любим Владивосток? Конечно, у каждого он свой, наш город.

Для одних он самый лучший в мире, потому что они здесь родились и выросли, для других - что здесь есть море, для третьих - что они именно здесь нашли свое счастье, реализовали интересные идеи и проекты, заработали кучу денег, или - что люди здесь замечательные, солнце яркое, воздух иногда чистый, и т.д.

И все это, конечно, очень важно, потому что эта любовь к городу - самый верный залог его будущего развития и процветания.

Сегодня, пожалуй, очень трудно представить, не только каким Владивосток будет через 10-15 лет, но даже уже через два года, накануне саммита АТЭС. Тем интереснее заглянуть в его завтрашний день, принять личное участие в том, чтобы он стал весомее.

Конечно, за сегодняшним юбилеем будут следующие, но нам, горожанам, стоит понять, что этого, 150-летнего, уже не вернешь. Мы - свидетели этого исторического момента. И пусть наша летопись сохранит о днях сегодняшних лишь самые приятные воспоминания...