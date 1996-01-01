Амур становится чище

В последнее время наблюдается значительное снижение уровня загрязнения Амура, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий ТРУТНЕВ.

«Сейчас мы можем говорить о том, что на всей протяженности реки Амур у нас идет системное улучшение по показателям качества воды. Ее качество измеряется по 40 показателям, и практически по всем показателям мы наблюдаем снижение уровня загрязнения, иногда до 10 раз», - заявил он журналистам в Хабаровске.