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Зацифрованные перемены
Стремление России к переходу на цифровое телевидение может обернуться проблемами для жителей регионов и региональных телекомпаний. К такому выводу можно прийти, познакомившись с перспективами перевода на цифровое телевидение Хабаровского края, который первым в стране меняет формат вещания.
На территории края уже смонтирована сеть цифровых ретрансляторов, способная покрывать большую часть пространства. В Хабаровске цифровое вещание ведется в тестовом режиме. Некоторые районы края, даже такие отдаленные, как Аяно-Майский, уже ощутили преимущества нового вида вещания, давшего им не только пакет из 8 программ вместо прежних двух, но и скоростной доступ к сети Интернет. Однако в краевом центре к современному вещанию пока слишком много вопросов. Во-первых, оказалось, что цифровой сигнал намного «капризней» аналогового и исчезает даже при небольших помехах, которых в городе, застроенном домами разной этажности, просто не может не быть. Чтобы решить эту проблему, необходимо, по мнению руководства МУП «Стрела», обслуживающего антенное хозяйство в Хабаровске, модернизировать приемные антенны, что связано с массой сложностей и к тому же все равно не дает полной гарантии качественного изображения. Кроме того, сегодня жители Хабаровска в аналоговом режиме имеют возможность смотреть около 24 каналов, а бесплатный мультиплекс цифры предполагает только 8 государственных каналов.
Не радуются перспективе перевода на цифровое вещание и региональные телекомпании в Хабаровском крае. Выступая на обсуждении вопроса в правительстве края, генеральный директор ИТА «Губерния» Олег КРЮЧЕК заявил, что его телекомпания, организующая вещание «Первого краевого телевидения», программы которого сейчас смотрят 95% жителей территории, не попадая в первый бесплатный пакет мультиплекса, может не попасть и во второй, и в третий. Крупными корпорациями в Москве уже регистрируются компании, которые намерены купить доступ к зрителям во втором и последующих пакетах. И если раньше говорилось, что второй мультиплекс будет тоже бесплатным для телевещателей, то сегодня все ведет к тому, что уже он станет коммерческим.
Государству хочется побыстрее отбить затраты на организацию цифрового вещания, которые по стране в целом составят около 120 млрд руб. Таким образом, региональные телевизионщики окажутся вынужденными искать другие варианты доступа к зрителю - интернет-вещание, кабельное ТВ или прекращать свою деятельность. К 2015 г. Россия должна полностью перейти на цифровой формат телевизионного вещания и, если ничего не изменится, этот год может стать временем кончины общедоступного негосударственного регионального телевидения.
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