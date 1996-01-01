Город больших идей

Владивосток - город на крайнем южном тихоокеанском побережье России с населением около 600 тыс. человек - крупнейший на Дальнем Востоке и один из самых больших южных городов страны.

Он возник из поселения благодаря совпадению многих факторов и был основан приказом генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО в марте 1860 г. как военный пост. Через 11 лет императорским указом ему был присвоен статус «Главный порт Восточного океана». А уже в августе 1889 г. он официально был объявлен крепостью. Целеустремленность и динамизм - отличительные черты города с начального периода его истории.

По условиям своего возникновения и геополитической роли Владивосток подобен Санкт- Петербургу: если последний символизировал рождение новой европейской империи на балтийских берегах, то Владивосток - это результат последнего цикла территориальных приобретений империи, ее закрепления на берегах Тихого океана.

Основанный как военный пост, Владивосток перерос это узкоспециальное назначение и уже к началу второго десятилетия ХХ в. превратился в крупнейший российский порт на тихоокеанском побережье - контактную зону различных государств и цивилизаций. Изначально город был призван одновременно защищать и представлять Россию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являясь порождением и заложником геополитических условий и стратегических интересов страны.

Находясь за тысячи километров от освоенных и населенных центров Российской империи, а впоследствии СССР, этот город не имел шансов на успешное развитие без организующего участия государства. Можно с уверенностью сказать, что качество и вектор его развития - это производная от могущества России, характера и целей её присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видимо, по этой причине история города представляет собой напластование «государственных политик», чередуемых с периодами хаоса и безвременья, которые формировали его архитектурный и социальный облик. Всё это также обусловило ещё такую примечательную черту города, как индикатор намерений и возможностей государства. Развернувшееся здесь в настоящее время строительство своими масштабом и назначением опровергает, многочисленные утверждения о нереальности новой российской модернизации.

За свою историю Владивосток трижды получал мощный импульс развития, и кажый раз это было связано с каким-либо государственным проектом и с геополитическими устремлениями России. Певый период бурного развития города относится к рубежу XIX-XX вв., его начало было положено на самом высшем уровне власти. Цесаревич Николай Александрович во время своего кругосветного путешествия 1890-1891 гг., возвращаясь из Японии, въехал в свою страну через Владивосток. Будущий российский император за время своего визита торжественно заложил Транссиб, сухой док и фундамент железнодорожного вокзала. В то время Россия была намерена играть ведущую роль в разделе Азиатско-Тихоокеанского региона на сферы влияния и создавала опорные пункты экспансии. Русско- Японская война радикально скорректировала эти планы в сторону уменьшения амбиций, но повысила роль Владивостока как форпоста обороны. В городе началось беспрецедентное военное строительство. Морская крепость «Владивосток» - одна из сильнейших в мире для своего времени - безусловно является самым ярким городским памятником императорской эпохи.

Второй период бурного развития города наступил в начале 60-х гг. ХХ в. и был связан с намерением превратить его в «витрину социализма» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита ХРУЩЕВ дал путевку в жизнь проекту «Большой Владивосток», призвав построить город превосходящий по красоте и благоустроенности американский Сан-Франциско. Речь шла не просто об увеличении размеров города, но и о переводе его в высший класс городов. Однако начало нового витка противостояния с США (1961-62 гг.), а затем ухудшение отношений с Китаем вновь вернули Владивосток в традиционное русло развития города-крепости.

Новый этап переосмысления роли Владивостока обозначился в период перестройки и являлся следствием как взятого курса на модернизацию экономики, так и новой, менее напряжённой геополитической ситуации. Город предполагалось сделать центром международного сотрудничества с целью привлечения инвестиций и технологий из стран АТР в стагнирующее советское хозяйство. В начале 90-х получает второе рождение проект «Большой Владивосток», новая концепция которого разрабатывалась совместно с японскими учёными. Далеко идущим планам и на этот раз не суждено было сбыться - 90-е оказались «смутным временем». Утратив значение крепости, город не стал и центром международного сотрудничества, но приобрел маргинальные черты, потеряв значительную часть экономического потенциала, созданного предшественниками.

Тем не менее Владивосток сохранил роль проводника стратегических интересов государства и в начале второго десятилетия XXI в. получил шанс на «второе рождение». На высшем государственном уровне городу определена цель развития - стать центром российского политического и экономического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Символом новой роли Владивостока будет саммит стран - участников форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2012 г. Подготовка к саммиту вызвала невиданный строительный бум, обещающий революционно изменить городскую среду. Масштабы, сложность и темпы строительства могут сравниться лишь с сооружением владивостокской крепости начала ХХ века. Но сегодня, в отличие от прошлых периодов, государство строит не военные объекты, а инфраструктуру для коммуникаций: новые дороги, крупнейшие в стране мосты, гостиницы, аэропорт и корпуса нового Дальневосточного федерального университета.

Владивосток - город, созданный государством, темпы и направление его развития неотделимы от целей развития всей страны. Иначе говоря, города заинтересован в том, чтобы у страны были большие, значимые цели. На протяжении ХХ века Россия преследовала в АТР военно-стратегические задачи, сегодня безусловным приоритетом являются задачи всесторонней модернизации, а также политического, культурного и экономического «вхождения» в этот регион. И если Санкт-Петербург в свое время знаменовал собой модернизацию по европейскому образцу, то Владивосток в ближайшем будущем призван отражать ее азиатско-тихоокеанский вектор.

Ангелина ВАЩУК, доктор исторических наук, Анатолий САВЧЕНКО, сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.