www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Как ваш ребенок проводит лето?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несмотря на то, что первый месяц каникул уже на исходе, вопрос летней занятости школьников по-прежнему актуален для многих родителей. Ведь в выборе лучшего варианта нужно учесть пожелания детей и возможности взрослых, а это особенно сложно.

Можно, конечно, доверить летнее воспитание бабушке и дедушке. Можно предоставить ребенку ложную свободу и отправить в оздоровительный лагерь, но где гарантия, что он будет под постоянным присмотром профессионалов, а предложенное питание придется по вкусу школьнику? Оптимальный вариант – организовать совместный семейный отдых, но для большинства родителей летом работу никто не отменял. А как планируют летний отдых своих детей жители краевой столицы? И чем занимаются на каникулах их дети? С этим вопросом мы обратились к читателям «ЗР».

Ирина Бакай, бухгалтер:

- Да как проводит? Мой ребенок постоянно в компьютер играет, телевизор смотрит. Иногда вместе ходим в кино. Пытались в прошлом году отправить девятилетнюю дочь в детский центр «Океан», но нам отказали по возрасту.

Михаил Соловьев, частный предприниматель:

- Для моего сына Дмитрия это лето – последние школьные каникулы, впереди выпускной класс. А потому на семейном совете мы решили, что нужно совместить отдых и подготовку к будущим экзаменам.

Три дня в неделю курсы английского языка, два раза в неделю подтягивает знания в математике, а все остальное время он предоставлен самому себе: гуляет, общается с друзьями. Планирую в августе отправить сына в какую-нибудь англоязычную страну, чтобы закрепить полученные языковые знания.

Елена Самсонова, пенсионер:

- Внук собирается съездить в международный детский лагерь, который находится в Северной Корее. В скором времени отдохнет на Шаморе, с отцом поставят палатку.

Юлия Чебунина, адвокат:

- Когда моя четырнадцатилетняя дочь была помладше, она проводила летние каникулы у бабушки с дедушкой за городом. А в этом году мы с ней поедем отдыхать в Европу.

Марина Золова, стоматолог:

- У моей двенадцатилетней дочери Вики столько энергии, поэтому летние оздоровительные лагеря для нас с мужем просто спасение. Ребенок под присмотром, накормлен, ну а самое главное – ему всегда есть чем заняться. Вика всегда просит отправить ее на все лето, мы по возможности покупаем путевки, чередуя разные смены.

Людмила Веливецкая, пенсионер:

- Этот месяц внуком занимаюсь я, мы ходим гулять в парк, катаемся на аттракционах, а в июле, августе внук уже будет с родителями, они как раз уходят в отпуск.

Галина Морозова, репетитор по русскому языку и литературе:

- Я даю своему пятнадцатилетнему сыну полную свободу действия. Ведь это его каникулы, пусть он сам и решает, как ему организовать свой отдых. Захочет поехать в лагерь – пожалуйста, захочет остаться дома – я ему и слова поперек не скажу. Многие родители утверждают, что ребенок во время каникул наиболее уязвим, так как не может самостоятельно распорядиться временем. На мой взгляд, все дело в воспитании. Я своему сыну доверяю, а потому знаю, что его решение будет самое верное.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru