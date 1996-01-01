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Как ваш ребенок проводит лето?
Несмотря на то, что первый месяц каникул уже на исходе, вопрос летней занятости школьников по-прежнему актуален для многих родителей. Ведь в выборе лучшего варианта нужно учесть пожелания детей и возможности взрослых, а это особенно сложно.
Можно, конечно, доверить летнее воспитание бабушке и дедушке. Можно предоставить ребенку ложную свободу и отправить в оздоровительный лагерь, но где гарантия, что он будет под постоянным присмотром профессионалов, а предложенное питание придется по вкусу школьнику? Оптимальный вариант – организовать совместный семейный отдых, но для большинства родителей летом работу никто не отменял. А как планируют летний отдых своих детей жители краевой столицы? И чем занимаются на каникулах их дети? С этим вопросом мы обратились к читателям «ЗР».
Ирина Бакай, бухгалтер:
- Да как проводит? Мой ребенок постоянно в компьютер играет, телевизор смотрит. Иногда вместе ходим в кино. Пытались в прошлом году отправить девятилетнюю дочь в детский центр «Океан», но нам отказали по возрасту.
Михаил Соловьев, частный предприниматель:
- Для моего сына Дмитрия это лето – последние школьные каникулы, впереди выпускной класс. А потому на семейном совете мы решили, что нужно совместить отдых и подготовку к будущим экзаменам.
Три дня в неделю курсы английского языка, два раза в неделю подтягивает знания в математике, а все остальное время он предоставлен самому себе: гуляет, общается с друзьями. Планирую в августе отправить сына в какую-нибудь англоязычную страну, чтобы закрепить полученные языковые знания.
Елена Самсонова, пенсионер:
- Внук собирается съездить в международный детский лагерь, который находится в Северной Корее. В скором времени отдохнет на Шаморе, с отцом поставят палатку.
Юлия Чебунина, адвокат:
- Когда моя четырнадцатилетняя дочь была помладше, она проводила летние каникулы у бабушки с дедушкой за городом. А в этом году мы с ней поедем отдыхать в Европу.
Марина Золова, стоматолог:
- У моей двенадцатилетней дочери Вики столько энергии, поэтому летние оздоровительные лагеря для нас с мужем просто спасение. Ребенок под присмотром, накормлен, ну а самое главное – ему всегда есть чем заняться. Вика всегда просит отправить ее на все лето, мы по возможности покупаем путевки, чередуя разные смены.
Людмила Веливецкая, пенсионер:
- Этот месяц внуком занимаюсь я, мы ходим гулять в парк, катаемся на аттракционах, а в июле, августе внук уже будет с родителями, они как раз уходят в отпуск.
Галина Морозова, репетитор по русскому языку и литературе:
- Я даю своему пятнадцатилетнему сыну полную свободу действия. Ведь это его каникулы, пусть он сам и решает, как ему организовать свой отдых. Захочет поехать в лагерь – пожалуйста, захочет остаться дома – я ему и слова поперек не скажу. Многие родители утверждают, что ребенок во время каникул наиболее уязвим, так как не может самостоятельно распорядиться временем. На мой взгляд, все дело в воспитании. Я своему сыну доверяю, а потому знаю, что его решение будет самое верное.
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