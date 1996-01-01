Цунами встретят сиренами

В Приморье разрабатывается программа по оснащению местных пляжей и других традиционных зон отдыха людей сиренами для оповещения о приближении цунами, сообщает пресс-служба Примгидромета.

Специалисты уже провели обследование побережья региона, чтобы определить места для установки оповестительных сирен. О оборудование будет работать в автоматизированном режиме. Сейчас проект находится в стадии разработки.