С острой болью вне очереди

Мало кто прожил целую жизнь и ни разу не лез на стенку от зубной боли. Чаще всего зубная боль возникает неожиданно и не вовремя - либо под вечер и ночью, либо в выходные и праздники. И мы начинаем метаться по дому в поисках анальгина или чего покрепче. Вроде мы гоминиды, а не родственники акул, но с зубами проблем хватает.

Зубная боль, скорее сильная, чем острая, часто служит сигналом того, что патологический процесс зашел достаточно далеко и возникли осложнения. Боль может быть постоянной или периодической, возникающей самопроизвольно или при воздействии раздражителя (тепла, холода, сладкого или при надавливании), но в чем ее истинная причина, точный диагноз может установить только врач.

Причины возникновения

Острая боль в зубах доставляет много беспокойства. Болит, когда вы едите или пьете, когда сжимаете или разжимаете челюсти, поворачиваете голову, даже когда вы дышите, потому что холодный воздух устремляется в рот и проходит над чувствительным зубом.

Стоматологи выделяют несколько причин острой боли в зубе.

- Кариес с проникновением инфекции в полость зуба. В этом случае человек может ощущать боль, но только при непосредственном действии раздражителя, например, от холодной или горячей воды.

- Обнажение чувствительного дентина у шейки зуба.

- Неправильно запломбированный зуб.

- Трещины в зубах.

- Пульпит - воспаление пульпы, области зуба, где находится нерв. Боль в зубе возникает самопроизвольно, в том числе ночью, может носить постоянный ноющий или приступообразный характер. Характерный признак - иррадиация боли в ухо или висок.

- Пародонтит - воспаление тканей, расположенных вокруг верхушки зуба, проявляется постоянной и резкой болью в области одного зуба. Боль нередко пульсирующая, усиливающаяся от прикосновения к зубу. При этом может опухнуть десна и расшататься зуб.

Если все само прошло Даже если боль сама по себе уменьшилась или прекратилась, это вовсе не значит, что болезнь прошла. Просто процесс перешел из острой стадии в хроническую. Зубная боль возникает из-за повреждения нерва, проходящего в зубе, или окружающей его ткани. Нервы отмирают, а болезнетворный процесс продолжается, что чревато развитием таких серьезных осложнений, как абсцесс, флегмона и остеомиелит. Важно отличить острую зубную боль от других болезней. Например, впечатление зубной боли может создавать опухоль челюсти, воспаление гайморовой пазухи или тройничного нерва, заболевания центральной нервной системы. Поможет стоматолог При появлении острой боли немедленно идите на прием к стоматологу. Только специалист сможет понять причину боли и вылечить больной зуб. Если боль началась поздно ночью или в выходной день, можно воспользоваться экстренными способами облегчения зубной боли (любое обезболивающее лекарство подойдет), но ни в коем случае не откладывайте визит к стоматологу. На дверях каждого зубоврачебного кабинета есть надпись: «Пациенты с острой болью принимаются вне очереди». Это не простой альтруизм. Тот, кто хоть раз в жизни прошел через такие переживания, знает, что вряд ли может быть что-то хуже острой зубной боли, и тут любое промедление мучительно. И все-таки, надо верить, что зубная боль – не навсегда. Достаточно устранить ее причину, и вы снова будете себя чувствовать хорошо.