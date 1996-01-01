Диагноз для визы

Сейчас много пишут о лечении за рубежом. Когда Владивосток вот-вот станет столицей форума АТЭС, большинство граждан, желающих подправить здоровье и отдохнуть с хорошим уровнем обслуживания и сервиса, смотрят в сторону Юго-Востока. Наши ближайшие соседи – Китай, Корея, Сингапур - вот уже несколько лет обеспечивают оздоровление приморцев на любой кошелек и практически с любым диагнозом. Что надо знать, чтобы отправиться лечиться за рубеж?

В предвыборных кампаниях регионов, да и страны в целом, здоровье не раз объявлялось национальным достоянием, на деле же это личное дело каждого гражданина или его семьи. Квотирование на высокотехнологичную помощь, в том числе за рубежом, несколько увеличилось, но это ни в какой мере не соответствует реальным потребностям многомиллионной России. Поэтому наши соотечественники сами ищут возможные пути проникновения в руки зарубежной медицины и сервиса. Им в этом помогают компании, специализирующиеся на медицинском туризме.

Простые правила Если вы собираетесь за границей поправить здоровье, стоит придерживаться простых правил. Находясь еще в родном городе, выясните все тонкости оформления и лечения за рубежом. В наших восточных странах-соседях надо отличать оздоровительные центры и лечебные центры, и с теми и с другими у турагентства могут быть прямые договора на доставку пациентов из России. Если вы пытались пройти обследование в своей районной поликлинике и не раз тратили на это по полмесяца, вас, конечно, привлечет то, что полное обследование в клиниках Кореи, Сингапура и Китая можно пройти всего за один день и получить на руки его результаты и описание. Озаботьтесь сразу, кто и когда вам переведет это описание, наши «домашние» врачи вряд ли владеют языком той страны, куда вы ездили за достопримечательностями и заодно прошли обследование. В силах той компании, которая отправила вас в этот лечебный тур, предоставить переводчика с медицинским образованием прямо на месте лечения, надо только этот аспект оговорить. Медтуркомпания может предоставить вам как клиенту следующие услуги: 1. Перевод медицинской документации. 2. Оформление приглашений. 3. Визовая поддержка. 4. Резервирование места в клинике. 5. Разработка индивидуальных программ. Если все это вас устраивает, то с вашим возвращением вы разойдетесь довольные друг другом, что чаще всего и бывает. Если лечение было успешным, вы, возможно, захотите попасть к тем же врачам через год, повторный тур пройдет психологически легче, - теперь вы уже будете знать особенности этой страны и куда обращаться, если что. Эксперты советуют… Опорно-двигательный аппарат по-прежнему лучше лечить в Китае. С кардиологическими заболеваними лучше справляются в Сингапуре, да и полостная хирургия там сильнее. Онкология – бич человечества. До сих пор не известна природа рака, но лечить его берутся в Китае, Корее, Сингапуре. Наличие ПЭТ – позитронно-эмиссионного томографа в некоторых клиниках позволяет очень точно диагностировать наличие раковых опухолей в организме. Сотрудники «Фрегат-Аэро» рассказывают, что нередко сталкивались с тем, что пациент едет в Корею на операцию по показаниям российских врачей, а там его вылечивают терапевтически. Если вы в душе - европеец В Европе привычно лучше разрешают проблемы, связанные с гинекологией и детскими заболеваниями. Если вы чувствуете себя европейцем на самой восточной окраине России, то родить малыша по европейским стандартам вам помогут в Германии, Австрии и Англии. Но в этом случае медицинские услуги будут удорожаться на стоимость дороги до этой страны, и все риски по многочасовому перелету на родину ваш новорожденный наследник разделит вместе с вами. В этом смысле клиники приграничных государств, Китая, Кореи, Японии и даже Сингапура, и дешевле, и ближе, что очень важно в период после серьезной медицинской манипуляции. Компания медицинского туризма «Верналь» подберет вам индивидуальный тур, скажем, в Корею, учитывая ваши медицинские запросы. Услуги пластических хирургов сейчас становятся все популярнее. В клиники Кореи, например, едут из США поправить или сделать красоту. Уровень врачей и технологии – мировой, а стоимость ниже на 20%, чем в США. Теперь эти услуги доступны и жителям Приморья, достаточно оговорить их с компанией медицинского туризма при заключении договора. Восточная медицина из «первоисточника» Не забываем про «восточную медицину». В Сеуле, в Пекине и Сингапуре есть центры и институты традиционной корейской и китайской медицины. Там, кстати, обучаются и проходят стажировки и наши сограждане – врачи. Если вы не хотите «восточную медицину» с доставкой на дом, а желаете прикоснуться к первоисточникам – стоит решиться на такой тур. Это точно не навредит, как подтверждают даже самые скептически настроенные врачи, а откроет вам новое отношение к своему организму. Стоит отметить большое количество положительных отзывов об эффективности методов восточной традиционной медицины в лечении таких сложных заболеваний, как псориаз, дерматит и аллергия. Далекое паромом ближе Чуть меньше года, как Россию, Корею и Японию связал удобный и комфортабельный паром EASTERN DREAM, его маршрут: Владивосток – Донгхэ (Ю.Корея) - Сакайминато (Япония). Это делает расстояния до лечебных и туристических центров короче, а путь – дешевле и удобнее. Неспроста некоторые компании медицинского туризма (например, «Фрегат – Аэро», «Верналь») предлагают его как средство доставки до клиник с мировым уровнем. От Владивостока до Кореи паром идет 18 часов. Туда, конечно, можно и долететь в целях экономии времени, а вот обратно лучше привезти свое обновленное здоровье не спеша и по морскому пути. Застрахованный выбор И все-таки выбор страны и клиники должен быть обусловлен в первую очередь тем заболеванием, которое вы хотите вылечить. Диагноз и специалист туроператора определит, какая клиника и в какой стране вам подойдет. Перед оформлением путевки вы должны застраховать возможные риски, и стоит честно рассказать страховщику о типе медицинской манипуляции, которую вы планируете получить, а не скрывать это, пытаясь сэкономить деньги. Как показывает опыт, такое ведение дел обходится значительно дороже. Обязательная страховка перед выездом за рубеж с внесением конкретных пунктов в договор страхования в случае негативных последствий вам очень поможет. Надеемся, что вас не постигнет «страховой случай» и из своей поездки вы привезете множество богатых впечатлений и здоровье.