Растем по расписанию

Часто слышу от родителей такое мнение, например, что мой ребенок ленивый, поэтому он не переворачивается вовремя. Не может он присесть, потому что слишком полный, не хватает физической активности. Ребенок не может что-то сделать совсем не из-за лени. Ленивыми бывают только родители, дети ленивыми не бывают! Значит, есть какая-то причина, которая удерживает ребенка от выполнения этой физиологической задачи.

Некоторые родители радуются - как хорошо, какой развитый у нас ребенок, ему шесть месяцев, а он уже встал и пошел. На самом деле ребенок пошел «не от хорошей жизни», а потому что сохранился гипертонус нижних конечностей, и ребенку было легче встать, чем ползти. Казалось бы, во взрослой жизни ползанье нам ни к чему, но что получается в результате? Если осмотреть такого ребенка в семилетнем возрасте, когда он пошел в первый класс, то можно заметить, что у него неправильный двигательный стереотип. То, что он не пополз вовремя, не сформировало у него правильное контралатеральное движение (вынос одновременно правого плеча - левого бедра и наоборот). Когда ребенок учится ползать, он отрабатывает - тренирует эту гетеролатеральность, при этом происходит лучшее кровоснабжение мозжечка, развитие определенных структур мозга, связей между двигательными зонами коры и более глубокими структурами мозга. Если ребенок не пополз во время, у него появляется некая проблема в дальнейшем развитии, не болезнь, а некая особенность.

Пять лет назад московские психологи проводили психологическое исследование взрослых людей, которые не ползали в детстве. Оказалось, что все они страдают определенной степенью психо-эмоциональной загрузки. Это люди очень конкретные, быстро зацикливающиеся на какой-то проблеме, из которой не могут найти выход. С помощью определенных методик этих людей научили гетеролатерально двигаться, в том числе и ползать. Сразу улучшилась походка, исчезли болевые синдромы, а также психологически изменилось восприятие различных жизненных ситуаций. Механика движений и психология тесно связаны.

Очень важно, чтобы родители отслеживали физическую активность малыша.

Держать голову ребенок должен в два месяца, если этого не происходит, значит, есть какая-то проблема и нужно обратиться к специалисту - неврологу, остеопату, педиатру, в зависимости от того, с кем у родителя больше контакт. Кстати, симптом удержания головы проверяется, когда ребенок лежит на спинке и его держат за ручки, тогда он пытается голову удержать. Если ребенок на второй неделе лежа на животике поднимает голову - это может быть вызвано гипертонусом затылочной мышцы или общим физиологическим гипертонусом.

Перевороты - в три-четыре месяца.

Присаживание - в шесть месяцев.

Ползанье, сначала гомолатеральное (правая рука-правая нога и наоборот) - в 6-7 месяцев, затем гетеролатеральное ползанье - (правая рука левая нога и наоборот) - 7-8 месяцев.

Первые шаги - 8-12 мес.

Для родителей важно, чтобы физическое развитие ребенка не отставало от нормы. Если вашего ребенка что-то беспокоит, нужно просто обратиться к специалисту вовремя. От того, насколько ребенок будет развит физически, зависит, насколько он психологически и умственно будет развит в дальнейшем.