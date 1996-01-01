Объявим бойкот CFS

В тех случаях, когда усталость затягивается на месяцы, стоит бить тревогу: возможно, это и есть знаменитый синдром хронической усталости.

Как диагноз синдром хронической усталости (СFS) учёные выделили лишь в 80-х годах прошлого века. Можно выделить четыре основных причины заболевания.

Не боимся законсервироваться - а зря

Отсутствие свежеприготовленной пищи в рационе современного человека и замена полноценного питания на картофельный порошок, разведенный водой, либо на булочку с сосиской из сои и крахмала - одни из основных причин плохого самочувствия и упадка сил. Значительный вред несут вещества с консервантами, которые вводятся в продукты для остановки процессов окисления. Но ведь наш организм живет за счет именно этих процессов. Консервант ведет себя в любой среде одинаково - как в консервной банке, так и в нашем организме. Благодаря наличию в пище консервантов ценность питательных веществ практически сведена к нулю, и мы много едим, но мало имеем от этой еды пользы, по сути - все время голодаем. Необходимое для полноценной жизни количество энергии отсутствует.

Нелюбимая работа - оправданье идиота Если человек работает только ради денег, а не ради удовольствия и морального удовлетворения, то его нервное состояние не должно удивлять. Конечно, ведь приходится заставлять делать себя не то, что хочется, 8-10 часов в день. И тут тоже последствия могут быть печальными. Длительное нервное напряжение приводит к вегетососудистой дистонии, которая в свою очередь изменяет работу внутренних органов, способствует развитию мигрени. Организм: «Хочу спать!», мы: «На-ка кофейку!» Мы все такие занятые, куда-то вечно торопимся. Иной раз и на полноценный сон времени не остается. Ну что ж, тогда получите и распишитесь: нарушение режима труда и отдыха, минимальное количество положительных эмоций - прямая причина синдрома хронической усталости. И в зрелом возрасте люди, ведущие правильный и здоровый образ жизни, вполне могут превосходить по количеству жизненных сил тех молодых. Большую ошибку совершают все те, кто переходит на допинги - кофе, сигареты, выпивку. Как результат - организм не получает нужного отдыха, а расход энергии повышенный. Чрезмерное напряжение организма губительно сказывается на здоровье. Он нам говорит: «Хочу спать!», а мы ему «А на-ка, попей кофейку!». Тут любой заработает себе CFS. встали и пошли! А еще мы все не любим ходить пешком. Маршрут «дом - машина - офис - машина - дом» - гиподинамия обеспечена, а следствие ее - кислородное голодание. Кто виноват - мы поняли. А что делать? Если же всё это вы осознали только сейчас и, как это ни грустно, обзавелись диагнозом CFS, то пора срочно браться за лечение. «Прежде чем бороться с синдромом хронической усталости, необходимо выйти на причину, породившую эти проблемы, - рассказывает Василиса РУМЯНЦЕВА, медицинский психолог Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства), эксперт в вопросах, касающихся CFS. - Во-первых, нужно для начала подумать о том, чем мы питаемся, так как с питания начать изменять жизнь легче всего. Во-вторых, просто необходимо (!) пересмотреть свой образ жизни, то есть режим труда и отдыха. В-третьих, трезво оцените психологический климат вокруг вас. Организм способен быстро восстановиться, ему нужно только в этом немного помочь, а затем не мешать нормально работать. А для начала перестаньте его беспощадно эксплуатировать. Тогда и врач не понадобится, если, конечно, еще не появились серьезные проблемы со здоровьем. По поводу сбалансированного питания рекомендую обратиться к врачу-диетологу, по поводу гиподинамии лучше всего посоветоваться с врачом лечебной физкультуры. Те мероприятия, которые прекрасно помогли вашей подруге или соседу, не обязательно помогут вам, потому что мы - индивидуальности со своими специфическими особенностями». Что же касается медицинских препаратов, Василиса Анатольевна считает, что они эффективны, но только на короткий срок во время приема. «Таблетки от хронической усталости быть не может, - говорит она, - это должен быть целый комплекс мероприятий по восстановлению здоровья». А мне, в свою очередь, хочется добавить: не нужно забывать о том, что жизнь ценна лишь тогда, когда в ней есть разнообразие. А постоянная усталость лишает нас этой большой ценности. Так что давайте вместе объявим бойкот ненужному утомлению, и вперед по жизни с новыми силами!