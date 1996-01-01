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Территория безопасности
Количество выявленных зависимостей человека все увеличивается – алкогольная, наркотическая, игромания, лудомания… Но все они сегодня под контролем медиков и психологов, наркологи знают, как освободить от зависимости любого рода и вернуть человека к продуктивной жизни.
Здоровое приморье
В Приморье стартовала оперативно-профилактическая акция «Территория безопасности». Операция проводится по решению краевой антинаркотической комиссии и является очередным этапом мероприятий по профилактике наркомании среди учащихся и студентов. В числе участников – представители администрации края и города, органов наркоконтроля, управления внутренних дел Приморского края.
Что бы ни говорили скептики, эти государственные меры в Приморском крае довольно эффективны. В ходе прошлогодней аналогичной операции сотрудниками наркоконтроля выявлено 488 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ вблизи образовательных учреждений. Наркополицейские пресекли деятельность 24 наркопритонов и 120 точек сбыта наркотиков.
Наркомания является одной из главных опасностей на пути нормального развития детей и молодежи, создает серьезную угрозу здоровью и жизни подрастающего поколения и, по сути, подрывает генофонд нации. Наркомания - это в первую очередь опасное заболевание, а кроме того, негативное явление, воздействующее на социальный статус человека, семейные и общественные отношения.
Из-за неверного взгляда на ситуацию, недооценки трагедии и принятия неверного решения порой приходится каяться потом всю жизнь. А ведь ребенка можно спасти! Стоит выбрать наркологический пункт недалеко от дома, или медицинское учреждение анонимной наркологической помощи, рассказать о своей беде специалисту и шаг за шагом пройти вместе в вашим ребенком этот путь к здоровью, к полной яркой и насыщенной жизни, к воплощению его смелых планов на будущее.
Такая странная игра
Игровая зависимость - форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными играми, - пишут словари. А в реальности – дети и взрослые, уходящие от нас с вами в виртуальный мир, полный боев, побед и поражений. Известны случаи, когда слишком долгая игра приводила к фатальным последствиям. Компьютерная зависимость (интернет-зависимость, игровая зависимость) не менее опасна, чем наркотическая, так как приводит к значительному нарушению адаптации в обществе (неспособность работать, создать семью или просто обслуживать самого себя). Но это лечится!
Важнейший этап лечения - это привлечение страдающего зависимостью человека в процессы, не связанные с компьютерами, чтобы электронные игры и процессы не стали заменой реальности. Необходимо показать человеку, что существует масса интересных развлечений помимо компьютера (боулинг, сноуборд, пейнтбол, походы на байдарках, футбол и проч.), которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психологическое состояние. Компьютерная зависимость влияет на взаимоотношения в семье, поэтому во время ее лечения важно, чтобы родственники пациента направили свои усилия на гармонизацию отношений с геймером, как это сделать – вам расскажут и помогут психологи наркологических центров.
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