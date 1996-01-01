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ЭКО поколение
Легенда о непорочном зачатии стала реальностью. Об этом корреспонденту ЖЗ рассказала Эльвира Анатольевна ЩЕРБАВСКАЯ, д.м.н., заведующая отделением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), директор ДВ филиала Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН.
Учитывая неблагоприятную демографическую ситуацию как в целом по стране, так и на Дальнем Востоке, массивную миграцию населения репродуктивного возраста в центральные регионы России, проблема лечения бесплодия в нашем крае имеет не только медицинское, но и важное социально-экономическое значение. Бесплодие постигает 10-15% супружеских пар детородного возраста, и, к сожалению, эта цифра имеет тенденцию к увеличению.
Кроме того, в современном обществе увеличивается количество женщин, откладывающих рождение детей на более поздний репродуктивный возраст (старше 35-40 лет). И зачастую желание женщины ограничено возможностями ее репродуктивной системы. Вот почему такое важное значение придается службе бесплодного брака в Приморском крае.
Отделение ЭКО в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства) оснащено по последнему слову науки и техники. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) революционно развиваются, благодаря чему ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — снаружи, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела), или оплодотворение «в пробирке», на сегодняшний день является самым эффективным методом лечения бесплодия, подарившим большие надежды супружеским парам, обреченным на бездетность.
ЭКО - это метод лечения бесплодия, при котором оплодотворение и раннее развитие эмбрионов осуществляются вне организма женщины. Программа ЭКО состоит из нескольких этапов, каждый из которых по своему важен. Вначале осуществляется предварительное обследование, подготовка супругов, выбор тактики лечения.
Самым важным этапом программы является стимуляция суперовуляции гормональными препаратами, под действием которых в яичниках одновременно созревает несколько фолликулов. Это позволяет получить достаточное количество зрелых яйцеклеток для дальнейшего оплодотворения их «в пробирке».
Во время стимуляции суперовуляции проводится ультразвуковой мониторинг роста фолликулов в яичниках и созревания эндометрия в матке. При достижении определенных размеров фолликулов стимуляция заканчивается, и гинеколог–репродуктолог под внутривенным обезболиванием и контролем УЗИ осуществляет пункцию яичников и забор фолликулярной жидкости, содержащей яйцеклетки. Яйцеклетки оплодотворяются спермой мужа или донора в специальных условиях эмбриологической лаборатории.
Эмбрионы культивируются в течение 3-5 дней, затем наиболее качественные из них переносятся в полость матки женщины. Оставшиеся неиспользованными эмбрионы замораживаются и в случае отсутствия беременности могут быть перенесены пациентке в следующем естественном цикле без гормональной стимуляции.
Эмбриологическая лаборатория - это сердце отделения ЭКО. Именно здесь производят манипуляции с половыми клетками человека, здесь происходит маленькое чудо - таинство оплодотворения «в пробирке» и выращивание эмбрионов. Уникальное современное оборудование последнего поколения обеспечивает безопасность технологического процесса и защиту биологического материала в соответствии с мировыми стандартами качества и безопасности лабораторий ЭКО.
Микроскопическая техника ведущих мировых производителей, оснащенная микроманипуляторами и лазерным устройством, позволяет использовать методы клеточной хирургии.
При сниженном качестве спермы супруга осуществляется введение единичного сперматозоида в яйцеклетку микроиглой - метод ИКСИ. При возрасте женщины старше 35 лет и предыдущих неудачных попытках ЭКО производится вспомогательный хетчинг – лазерные насечки на оболочке эмбриона для лучшей его имплантации.
На заключительном этапе гинеколог-репродуктолог рекомендует дальнейшее поддерживающее гормональное лечение. Через 14 дней после переноса эмбриона по результатам анализа крови диагностируется «биохимическая» беременность, а на 21 день результат подтверждается ультразвуковым исследованием.
Дети «из пробирки» – такие же дети, как все. Но они несут огромную радость не только своим родителям, но и врачам, которые стояли у «истоков» их создания.
Отделение ЭКО лицензировано на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству и гинекологии. Лицензия № ФС-25-01-000237 от 17.11.2009.
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