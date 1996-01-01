Специалисты Приморскстата получили "допуск" к ВПН-2010

Росстат проводит обучение порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов. Приморскстат "аттестован" в числе первых среди территориальных органов Федеральной службы государственной статистики.

Приморье представляли зам. руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА и начальник отдела населения Екатерина МАЛИКОВА. Как и остальные съехавшиеся на учебу специалисты они в обязательном порядке прошли тестирование на предмет знания инструкций и всех нюансов документации, связанной с переписью. Тест включает 175 вопросов, касающихся инструктивного материала и организации работы уполномоченных по подготовке к ВПН-2010, заведующих переписными участками, инструкторов и переписчиков. Приморцы справились с "экзаменом" блестяще.

"Обучение порядку проведения ВПН-2010, заполнению переписных листов и порядку подготовки материалов переписи к автоматизированной обработке проводилось в течение недели с использованием самых современных мультимедийных программ, - рассказала Наталья Баукова. – Мы с коллегами по ДФО и Сибири – а среди нас были заместители руководителей территориальных органов статистики и руководители отделов переписи населения и демографической статистики - попали в первую группу обучаемых. И, начиная с июля, последовательно и планомерно будем обучать специалистов Приморскстата и привлекаемых внештатных работников".

Кроме того, стоит напомнить, что каждую пятницу совершеннолетние приморцы могут участвовать в познавательно-развлекательной викторине, посвященной Всероссийской переписи населения, и выигрывать солидные денежные призы. Подробности - на сайте www.perepis-2010.ru.