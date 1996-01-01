За 10 тысяч километров……

Эта история, наверное, так и останется загадочной, поскольку известных фактов в ней не больше, чем неизвестных. В первых числах июня некий человек обратился в милицейский пост, расположенный в самом центре города, с вопросом: «скажите, кто я». Мужчина, опрятно одетый, без вещей и документов, не мог вспомнить ни своего имени, ни места проживания и даже не мог назвать город, в котором находится. С собой у него была дорогая трость ручной работы, в кармане сигареты Мальборо, дезодорант для полости рта и полторы тысячи рублей. Милиция, вызвала машину скорой помощи, на которой неизвестного и доставили в больницу на Шепеткова.

Опуская рассказ пациента о содержании его в больнице, о чем, кстати, он говорит с болью и горечью, поскольку условия были далеко не из лучших даже для подобных заведений, медикам все же удалось ассоциативным методом кое-что узнать. Его посадили за компьютер, после чего выяснилось, что он знаком с некоторыми специальными программами. С помощью врачей он вышел на сайт «Одноклассники». Тут и узнали его имя. Неизвестным оказался Вячеслав Работа, воевавший в Афганистане, получивший в 1981 году тяжелое ранение и награжденный Орденом Красной Звезды. Проживает Вячеслав на Украине, в городе Измаил.

После того, как информация о том, где находится этот человек сейчас, была выложена в Интернете, нашлись его родственники. Во Владивосток прибыла его жена Оксана Работа с коллегой и другом – депутатом горсовета Измаила Сергей Баткилин. Они и рассказали журналистам, что Вячеслав, тоже депутат того же горсовета и соучредитель компании, владеющей кабельным телевидением, в мае отправился из Измаила в Киев в больницу на обследование. Давнее ранение в ногу давало о себе знать, требовало лечения. Собственно ничего не предвещало такого развития событий. По словам депутата Сергея Баткилина, профессионального врача психиатра, наблюдавшего Вячеслава в последние годы, никаких особых беспокойств его состояние не вызывало. Он вполне здоровым в этом смысле человеком отправился в столицу. И вдруг исчез.

Последний раз Вячеслав отвечал на звонок 26 мая. Первые три дня после того, как замолчал его телефон, родственники не волновались. Мало ли по каким причинам абонент не доступен. Но потом забили тревогу. Его пытались искать, но предположить, что он окажется за 10 тыс. километров, не могли никак. Эта загадка так и остается неразгаданной: как мог человек уехать так далеко, пересечь границы государств, не имея загранпаспорта, с российскими рублями в кармане. Где его вещи, документы и т.д? Сам Вячеслав объяснить это не может. Он ведь даже не понял, в каком городе он оказался.

Уезжая из Владивостока, Вячеслав Работа благодарил всех, кто помог ему в этой ситуации. «Мы ждем Наташу, студенту 4-го курса, практикантку в психиатрической больнице, чтобы ей поклониться, - сказал он журналистам в гостинице, - и милиционерам, которые обратились в прессу. Если бы оказались рядом черствые люди, я бы так и остался в больнице, в этом замкнутом пространстве».