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Во всем дойти до самой сути

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На склоне лет наши интересы все больше перемещаются в пространство семьи, от которой зависит и наше здоровье, и настроение, и ощущение востребованности, необходимости близким. Нине судьба подарила не только уникальную профессию, но и замечательную семью. Кто б из нас не мечтал отметить свое девяностолетие в кругу близких и подруг-ровесниц.

По имени-отчеству к доктору Кононенко обращаются только коллеги. Те же, кто вхож в семью, зовут ее по-прежнему Нина. И не только дочь, внук, но и маленькая правнучка. Так принято в семье.

Среди же коллег доктор Кононенко по-прежнему остается авторитетом. Она стала первым в Приморье врачом-эндокринологом в 1953 году, окончив столичный медицинский институт. Собственно, вся краевая эндокринологическая служба тогда располагалась в одном-единственном кабинете. Нина Родионовна и сегодня утверждает, что гормональные процессы в организме человека – самый важный инструмент в его жизнедеятельности. Правда, кардиолог вам скажет, что это – сердце, гематолог укажет на кровь, а стоматолог будет утверждать, что зубы – основа здоровья всего организма. И каждый будет прав. Однако эндокринология сегодня востребована остро: сахарный диабет во всем мире признан одним из самых грозных заболеваний.

- Сегодня у врачей-эндокринологов несравненно больше возможностей для лечения и профилактики этого заболевания, - утверждает ветеран приморского здравоохранения. - С начала пятидесятых годов в нашей науке произошла настоящая революция и в области диагностики, и в методах лечения, и даже в сфере медицинского просвещения населения. Мне же пришлось начинать работу в Приморье с нуля, пользуясь лишь студенческими лекциями и научными журналами…

Алла МОРОЗОВА, ныне главный эндокринолог края, знает Нину Родионовну с детства (мамы-врачи приятельствовали).

- Мое младенчество, в сущности, прошло в процедурном кабинете краевой больницы, - рассказывает она. - Когда мне исполнилось три месяца, мама вышла на работу. Поэтому я с колыбели знала: буду врачом. Но эндокринологию выбирала осознанно. И доктор Кононенко стала моим первым учителем – строгим, требовательным и доброжелательным. Ее всегда отличали цепкий ум, замечательная память и стремление «во всем дойти до самой сути». Поэтому мне приходилось смириться с ее непростым характером: научить профессии она могла только одна.

Вот, к примеру, именно она научила меня определять заболевание человека по одному лишь внешнему виду. До сих пор метод действует безотказно, а лабораторные анализы лишь подтверждают его. И выздоровление для специалиста – очевидно. Определять эти признаки тоже учила Нина Родионовна. А сколько времени она тратила на клинические разборы! Она не только замечательный диагност, но и прирожденный педагог. Это вам скажет любой из ее учеников, кто и сегодня практикуют во всех уголках Приморья. Она же была первой. И оказалась лучшей…

- Нина, - обратилась я к доктору по имени – устоявшаяся привычка, при том, что она-то ко мне исключительно обращается по имени-отчеству, узнавая голос по телефону с первого слова…

- Нина, как же вам так удается выглядеть в зрелые годы? Тоненькая, пальчики, как у пианистки, спинка ровненькая…Понимаю, что не фитнес, но какой- такой правильный образ жизни вы вели?

- Некогда было вести правильный образ жизни: семья, ребенок и работа от рассвета до заката. Ну, какой спортзал – их в мое время и не было! А поесть я любила всегда. И сейчас люблю, знаете ли, мясо, чтоб хорошо было приготовлено…Пельмени, блины. Сладости.

- Нина, а, стесняюсь спросить, вино?

- Вино да, люблю.

- Какое предпочитаете в это время суток? Какой лозы и с какого склона холма?

- Не морочьте мне голову, - смеется первый эндокринолог края, уважаемый ветеран краевой клинической больницы. - Вино люблю любое. Коньяк? Скорее – нет. Ну, разве ничего другого не предлагают, - остроумно завершает инструкции по правильному питанию 90-летний доктор.

- Значит, на все воля Божья?

- Нет, я атеистка.

-?

Тогда кто же помог этой замечательной женщине с нуля воспитать целую плеяду высокопрофессиональных эндокринологов в Приморье? Кто помог вырастить замечательную дочь, которая сегодня – известный кардиолог края – Елена МОРОЗОВА. Как удалось вырастить преданного внука, который устроил бабушке празднование юбилея в самом роскошном ресторане Владивостока? Впрочем, еще не так давно Нина Родионовна сама ему помогала в политической работе: голосовала за СПС – партию своего внука. Помогала и в школьные годы, и парень окончил ее с золотой медалью. С красным дипломом – университет на родине и аспирантуру в Японии. Сегодня молодой юрист Николай МОРОЗОВ готовится к защите докторской диссертации. И воспитывает дочь, которой дал имя бабушки.

…А может, все – просто: яблочко от яблони недалеко катится?

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