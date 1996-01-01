Повесть о настоящем человеке

- Я – «тувинец». По паспорту – русский. Истинного происхождения не знаю. Мои родители умели молчать – эпоха заставила. Но как-то получилось так, что мама мечтала, чтобы я стал капитаном. Откуда такие вдруг мечты у жительницы Кызыла? – пожимает плечами Вадим Иванович Абоносимов.

На старой черно-белой фотографии - семейный портрет. Маленький Вадим в бескозырке с надписью «Герой». Знала ли мама мальчика, выбирая головной убор сыночку, что выбрала судьбу?

Нет, не бывает в жизни случайностей. Прошли годы, и паренек стал Героем Социалистического Труда. Одним из самых известных в мире капитанов ледокольного флота. Крупным ученым. Педагогом. Наставником нескольких поколений штурманов-полярников. Его книги стали пособием для судоводителей-практиков, а для широкого круга читателей – увлекательным путешествием во мглу Арктики. Бр-бр-бррр…Холод. Мрак. И вообще – белое безмолвие. По ДЖЕКУ ЛОНДОНУ, которым так восхищаются настоящие мужчины и наш Герой тоже.

- Чтоб ты в этом соображала, - хохочет Вадим Иванович. - Это ж надо понимать – что такое шепот звезд. Они разговаривают только на Севере. А северное сияние? И потом – ведь я всю жизнь прокладывал дорогу для других – тридцать с лишним лет…Это ж понимать нужно!

Он стал капитаном и первым делом отправился на телеграф. Отправил маме телеграмму: «Я - капитан». И ушел в рейс. А через двенадцать дней мама, молодая еще женщина, ушла из жизни. Но сын, обязанный ей – жизнью, любовью, состоявшейся мечтой уже был в море.

Увы, у людей морской профессии так часто бывает – и самые горькие, и самые счастливые моменты личной жизни остаются за бортом судов, ушедших в рейс.

Судьба знает, кого ведет и... куда. Вадим Абоносимов окончил Ленинградское Высшее арктическое морское училище имени адмирала МАКАРОВА. Командовал пятью ледоколами, но два периода в жизни стоял на капитанском мостике «Адмирала Макарова». Уже второму судну, принявшему имя прославленного русского морехода, 12 июня исполнилось 35 лет. Пятнадцать первых из них им командовал капитан Абоносимов.

Я знаю, почему Вадим Иванович – любимец не только моряков, но и журналистов. Есть в нашей профессии одна безусловная требовательность: материал сделать нужно вовремя. А герой или собеседник, комментатор или иной любой авторитет, без которого не состоится ни репортаж, ни очерк, ни фильм, вдруг начинает кочевряжиться: «Ой, не хочу. Ой, мне это не надо, ой – некогда, я плохо выгляжу сегодня, вот осенью – пожалуйста».

Вадим Иванович ни разу не отказал никому из моих коллег. Как и не опоздал ни разу к назначенному времени. Человек привык уважать других людей и другие профессии, даже если они кому-то не очень нравятся.

Он вообще к другим относится лучше, чем к себе самому. Начинает рассказывать о ледоколе – у него оказываются лучшие экипажи. Потом пошел рассказ о том, какой замечательной был у него «дед». Ледоколы – тоже лучшие: опять повезло. Учителя у него – самые известные мореплаватели, и в этом ему повезло работать с капитанами ГОТСКИМ, ИНЮШКИНЫМ, СОКОЛОВЫМ, КУЧИЕВЫМ… (что – святая правда).

Да, что люди… Абоносимов даже к свиньям относится по-людски, с позиции мореплавателя, если вдруг звучит команда «Свинья за бортом».

А случилось именно так. Абоносимов тогда, по его словам, только начинал свою полярную Одиссею на «Адмирале Макарове». Ледокол только-только был переименован из «Молотова». Вадим Иванович вел проводку судов вместе со своим кумиром - наставником Михаилом Готским. Тот командовал ледоколом «Адмирал ЛАЗАРЕВ» и перед проводкой тех десяти судов подарил молодому капитану знаменитую книгу «Опыт ледового плавания». Абоносимов был счастлив: имя Михаила Готского для полярных капитанов – икона.

И тут – события со свиньей, которая как будущее мясо ехала в порт назначения на борту «Макарова». А полярный гигант Готский накануне поссорился с молоденьким Абоносимовым и… потребовал вернуть подаренную книгу. Мальчишество двух моряков! Ну, бывает: разошлись во мнениях по поводу тактики проводки каравана. Хотя сейчас – смех, да и только: две таких глыбы и – «Отдай мою книгу! – Ну, и, пожалуйста…».

А тут «Ревда» ударила в корму, якорем разрушила хлев, в котором были животные, одну свинью выбросило в море.

Абоносимов, еще не остывший от обиды, обратился к Готскому по всей строгости: «Михаил Владимирович, у меня свинья за бортом. Разрешите вернуться…»

Готский разрешил изменить курс и спасать свинью.

Моряки вскоре обнаружили ее на льдине. Та неслась к ледоколу! Боцман выловил хрюшу. Караван двинулся дальше.

Вадим Абоносимов всегда следовал закону: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было, у кого потом учиться».

Сегодняшний капитан «Адмирала Макарова» Геннадий АНТОХИН – один из многих учеников Абоносимова.

…Дело было давно, в самый канун начала перестройки. К берегам Антарктиды, куда следовало доставить зимовщиков и грузы, и забрать смену полярников, отправилась группа судов. Несчастье случилось с дизель-электроходом «Михаил СОМОВ». Судно село на подводную скалу, получив сильные повреждения. Вертолеты сделали семь рейсов, доставив на станцию продовольствие и топливо. Но в море Росса при сжатии льда судно получило еще одно повреждение и в районе Земли Мэри БЭРД остановилось. На борту – 144 зимовщика и экипаж. «Сомов» лег в дрейф. Москва отмалчивалась – там делили власть. Шел март 1985 года… Вскоре Москва отдала скупое распоряжение: эвакуировать зимовщиков и часть экипажа. На пароходе остались добровольцы. Столица запретила «Сомову» выходить в эфир. Сошла с ума и умерла судовая кошка.

Заканчивалось продовольствие и топливо, но чья-то зарубежная станция передала в эфир: «В Антарктиде лежит брошенное судно. Похоже, советское». И только тогда Москва хватилась, организовав спасательную операцию. В район бедствия «Сомова» вышел ледокол «Владивосток» под командованием 35-летнего капитана Геннадия Антохина.

Вадим Абоносимов уже тогда понял – Антохин спасет пароход. Геннадий – его ученик, начинал штурманскую карьеру третьим помощником в экипаже Вадима Ивановича.

«Впервые в истории отечественного мореплавания к Южному полюсу через «ревущие сороковые» должен был пройти ледокол, что никакими нормативами не предусматривалось», - вспоминает в своей книге «За Полярной звездой» В. Абоносимов.

И Антохин сделал это! Об экспедиции уже писал весь мир. За три месяца рейса на ледоколе не произошло ни одного ЧП. 35-летний капитан вернулся седым.

…Зависть и интриги – редкие штуки в морском ведомстве. Но и здесь – бывает. По итогам экспедиции Москва развесила награды даже журналистам. Капитан остался незамеченным.

- Но с того момента мой ученик Геннадий Антохин для меня лично – Герой Советского Союза, - твердо говорит капитан Абоносимов. Награда же нашла героя 14 лет спустя: орден.

А сегодня Геннадий Антохин командует ледоколом «Адмирал Макаров». Недавно учитель и ученик вместе праздновали 35-летие родного судна.

- Виктор Михайлович, - спросила я Виктора МИСЬКОВА, в недавнем прошлом начальника Дальневосточного морского пароходства, – как кратко и емко сказать, за что Абоносимов получил Звезду Героя? Чтоб, значит, не по итогам пятилетки…

- За человечность. За высочайший профессионализм. За мужество. За безаварийность.

- Именно в таком порядке – за человечность?...

- Именно, - строго сказал обычно приветливый В. Миськов.

- Без суммы этих качеств Вадиму Ивановичу не удалось бы сделать так и столько, сколько сумел он, - продолжает вице-президент Международной федерации ассоциации морских капитанов Петр ОСИЧАНСКИЙ. И перечисляет:

- Он командовал пятью ледоколами. В 1973 году возглавил Штаб морских операций Восточного сектора Арктики. Руководил высадкой СП-22. Далее. В середине семидесятых под его командованием была осуществлена буксировка дока грузоподъемностью 30 000 тонн из Югославии к причалу Славянского СРЗ. Позже – буксировка уникального плавучего дока грузоподъемностью 100 000 тонн из бухты Нагоя до бухты Чажма. Зимой 1983 года он совершил экспериментальный рейс с дизель-электроходом «Василий ФЕДОСЕЕВ» в залив Креста, тем самым доказав возможность круглогодичной навигации в порты ЭГВЕКИНОТ и ПРОВИДЕНИЯ с помощью ледоколов. За тридцать с лишним лет капитанства у Абоносимова за плечами тысячи проводок по трассе Северного морского пути».

…Прав Виктор Миськов, когда говорит о главном качестве моряка Вадима Абоносимова: человечность. Любой, кто обращается к нему за советом или помощью, всегда чувствует и понимает, что Вадим Иванович – на его стороне. Редчайшее качество во все времена – готовность любому прийти на помощь. «Чужого горя не бывает», - часто повторяет наша газета. И когда Вадим Иванович Абоносимов возглавил профсоюзный комитет пароходства, он, как и ожидалось, всегда был на стороне моряка, даже если тот ошибался. Ибо на свете можно все исправить, кроме смерти.

И как же повезло Владивостоку, что герои живут среди нас. Всегда есть на кого опереться.