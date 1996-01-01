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Из пункта А в… никуда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

15 июня одна из центральных улиц Владивостока на несколько часов стала воплощением детской задачки из учебника по математике «Из пункта А в пункт В…».

Вот только в реальности решали ее взрослые люди с ограниченными возможностями. Без посторонней помощи решить не смогли, а всему причиной – ошибки составителей задачки.

С 19 мая по 6 июня жители города добирались на работу непривычными путями, избегая движения по искореженной дорожными рабочими улице Алеутской. Здесь происходили работы по демонтажу трамвайных путей, насыпке и утрамбовке «подушки» из щебня и укладке асфальта на участок, где находились рельсы. Заодно была произведена и замена бордюра. Наконец, реставрированная улица зажила новой жизнью.

Однако почти сразу же обнаружилось, что проблемы с передвижением остались прежними. Не каждому из нас это очевидно, но есть те, кому это по-настоящему важно.

«Некоторые места стали удобнее, это радует, - говорит Артем МОИСЕЕНКО, руководитель общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег», с трудом преодолевая очередной неудачный стык тротуара и проезжей части. - Но говорить о том, что улица Алеутская стала более пригодна для беспрепятственного проезда маломобильным гражданам, никак нельзя. Я уже очень долгое время, выезжая на прогулку или в магазин из дома, всё надеюсь увидеть хоть один пандус. И когда власти взялись за ремонт центральных улиц, мы надеялись, что вот сейчас город станет по-настоящему «для каждого». Администрация не позаботилась о том, чтобы у пешеходов не было проблем с передвижением. Ведь кроме нас приходится страдать и старикам, и молодым мамам».

Как оказалось, организация «Ковчег» обращалась в администрацию с предложением выступить в качестве экспертов при ремонте дороги на Алеутской и проконтролировать правильное расположение пандусов, а также ширину пешеходных дорожек. Они смогли бы наглядно показать, где с передвижением возникают проблемы. Но власти решили сделать все самостоятельно. Получилось так, что где-то можно проехать, но препятствий на пути, как и прежде, слишком много. И самостоятельно, без посторонней помощи, человеку с ограниченными возможностями преодолеть их не под силу.

Во Владивостоке не только тротуары не рассчитаны на маломобильных граждан. Магазины, торговые центры, офисы компаний и иные общественные места также не располагают пандусами. В отличие, к примеру, от Арсеньева, где пандусы есть почти везде. А столица Приморья – в будущем центр международного сотрудничества России и АТР – не для инвалидов…

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