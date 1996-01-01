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Создана школа муниципальной политики
Серьезная модернизация требуется российскому местному самоуправлению, несмотря на молодость этого института власти. К такому выводу пришли участники «круглого стола», собравшиеся во ВГУЭС по случаю открытия первой Дальневосточной школы муниципальной политики.
- Муниципальное самоуправление сегодня является формой самоорганизации граждан и в этом отношении - частью гражданского общества, - подчеркнул значимость темы председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. - Нельзя отрицать, что муниципальная реформа в России, в том числе и на территории Приморья, состоялась и обрела необратимый характер. Стояло две главные задачи: во-первых, модернизация местного уровня публичной власти, во-вторых, вовлечение в решение местных задач населения. К сожалению, существенного успеха в решении второй задачи достичь пока не удалось. Причина - несоответствие объема полномочий доходной базе органов местного самоуправления.
Даже таким, казалось бы, самодостаточным, как Владивосток, не хватает средств.
- В край, в консолидированный бюджет, уходит 74% наших налогов, а возвращается всего лишь 11%, - подчеркнула заместитель главы администрации Владивостока Наталья ЗУБОВА. - Еще пример. Из всей площади городской земли мы получаем налог менее чем с 9% территории округа. Остальная часть находится в краевом и федеральном управлении. Местное самоуправление должно было стать самостоятельным, но этого не произошло. Муниципалитет очень зависит от федерального и регионального уровней власти.
По официальным данным, в Приморье из 179 лишь 30 муниципальных образований выполняют свои полномочия в полном объеме. К 1 января 2010 г. 17 городских и 98 сельских поселений заключили специальное соглашение о передаче части своих полномочий муниципальным районам.
- Закон декларирует, что полномочия должны быть обеспечены финансово, но они не обеспечены. Выскажу крамольную мысль: правительству выгодно видеть муниципалитеты просящими. Я считаю, что эту финансовую пирамиду надо перевернуть, чтобы деньги оставались на местах, а не уходили наверх, возвращаясь в виде урезанных подачек, - заявил депутат ЗакСа Владимир БЕСПАЛОВ.
Профессор политологии Михаил ШИНКОВСКИЙ видит проблему местного самоуправления в сложившейся политической ситуации: «Единая Россия», натянув на себя все одеяло, сильно рискует». Он обратил внимание и на соотношение доходов 10% самых богатых к 10% самых бедных граждан страны. Нормальной считается разница в 4-6 раз.
- В Америке этот индекс достиг 9, и они не знают, что с этим делать. В России, когда Владимир ПУТИН вошел во власть, разница составляла 13 раз, когда ушел с должности президента - 16, сейчас цифра составляет уже 17. Такое общество не способно к развитию, - отметил Михаил Шинковский.
А бедные граждане не способны содержать самоуправление. Проблема местного самоуправления еще и в том, что значительная часть бремени местного самоуправления относится к региональному и федеральному уровням, отметил Виктор Горчаков. Например, транспортное обслуживание населения, поддержка сельскохозяйственного производства, предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, деятельность аварийно-спасательных служб... Все эти вопросы входят одновременно в компетенцию и местного самоуправления, и органов государственной власти.
- Действующая система управления громоздкая и высокозатратная. Это стало очевидным. В некоторых муниципальных образованиях 90% местного бюджета уходит на зарплату управленцев, - отметил Виктор Горчаков. - Поэтому с целью оптимизации управления и экономии средств ведется работа по укрупнению в Спасском и Чугуевском районах.
Например, в Спасском районе планируется объединить Спасское и Новосельское сельские поселения в Спасское сельское поселение с административным центром в селе Спасское, Хвалынское и Буссевское сельские поселения - в Хвалынское сельское поселение с центром в с.Летно-Хвалынское. Во всех сельских поселениях были проведены публичные слушания, по итогам которых муниципальные комитеты приняли решение об объединении.
ДосьеВ Приморском крае создано 179 муниципальных образований, в том числе 12 городских округов, 22 муниципальных района, 28 городских и 117 сельских поселений. Депутатский корпус местных органов власти насчитывает 2054 человек, из них 102 депутата работают на освобожденной основе. Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления составляет 4 835 человек.
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