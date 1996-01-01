Строить нельзя запретить

Почти 20 лет в шахтерском Партизанске не вводились в строй многоквартирные жилые дома. Год назад ситуация должна была измениться, и впервые открыли бы свои двери одновременно 4 дома, часть большого микрорайона на Замараева-Анисимова. Но в том-то и дело, что условное «бы» и мешает.

Дома были построены в срок, но вот ленточку перерезать так и не удалось. Камнем преткновения стала последняя виза отдела градостроительства администрации Партизанского городского округа. А точнее, ее отсутствие. При этом более 60 семей дольщиков этих домов, въехавшие в новые квартиры, стали заложниками чьих-то причуд. На момент подготовки материала из-за отсутствия той самой заветной визы горожане не могли получить свидетельство о праве собственности на свое жилье. Некоторые из жильцов обосновались на Замараева год назад. Всего же в микрорайоне к окончанию строительства будет сдано 12 домов на 354 квартиры, а это уже как минимум 354 семьи.

Лиха беда начало

Весной 2007 г. в администрации Партизанска под руководством тогдашнего главы Игоря РУЛЬКО были собраны на совещание все строительные компании округа. Основной темой весенних совещаний стали «программные» деньги, которые в скором времени должны были прийти в шахтерский город. Всего в 2008-2009 гг. из федерального бюджета планировалось выделение более 1 млрд руб. на расселение горожан с «шахтерских» территорий. Так как речь шла о значительной сумме для небольшого города, то власти предложили строителями создать консорциум для их освоения и готовиться к аукционам. Часть компаний отнеслась к этой информации с долей пессимизма, а три компании, ООО «Мария», ООО «Промжилстрой», ОАО ПСМУ, последовали совету и объединились, став ООО «ИСК «Партизанскстрой». И начали готовиться к предстоящему аукциону, на который был впоследствии выставлен участок с разваливающимися домами барачного типа. Бараки предстояло снести, а на их место поставить дома и облагородить территорию. В ноябре 2008 г. аукцион прошел, и его победителем стал единственный участник - ООО «ИСК «Партизанскстрой».

«Строительство должно было быть долевым, то есть средства дольщиков поступали на счет строительной компании только после того, как прошли все подготовительные работы, а их компания проводила за свой счет. Для этого и объединялись в консорциум, чтобы иметь возможность финансировать эту масштабную работу: сбор технических условий, проектирование, инженерно-геологические изыскания, согласование проектов, регистрация договоров долевого участия с жителями и многое другое. Подготовительную работу мы проделали еще в 2007 г. на свой страх и риск, так как еще не было договора, и денег по программе в бюджет на тот момент еще не поступило. А само постановление правительства о выделении денег на 2008 г. в сумме 292 млн 453 тыс. руб. пришло только в октябре 2007 г., когда работы были уже проделаны. Но мы поверили на слово администрации, и после аукциона, 13 ноября 2008 г., заключили договор об освоении программных средств и развитие территории», - рассказала «ЗР» генеральный директор «Партизанскстроя» Татьяна НИКИТИНА.

Участок в 4 гектара был выбран в районе улиц Замараева и Анисимова, новый микрорайон в едином архитектурном ансамбле должен был на выходе дать 20 тыс. кв.м жилой площади. Кроме строительства непосредственно жилья застройщик брался провести все инженерные сети: электроэнергию, теплоснабжение, канализацию.

По словам Татьяны Ивановны, первые три дома были готовы к сдаче уже в апреле 2009 г., а к концу года достроен был и четвертый.

«Одновременно с этим был полностью готов проект всего микрорайона, коммунальных сетей. Под каждый дом формировался отдельный участок, мы получили все необходимые документы, а дольщики зарегистрировали договора долевого участия в Федеральной регистрационной службе. Все дома - малоэтажного вида. В июне 2009 г. начали заселяться первые жильцы, так как дома шли сразу «под ключ»: пластиковые окна, межкомнатные и входные двери, сантехника, электроплита, линолеум на полу и счетчики в квартирах», - добавляет гендиректор «Партизанскстроя».

Стоит отметить, что Партизанск стал первопроходцем в Приморье по освоению средств бюджета на расселения с подработанных территорий. Но «тропа» эта оказалась полна бюрократических «кочек».

Не было проблем

Рассказывает Татьяна Никитина:

- Весной 2009 г. в Партизанске прошли выборы главы, а летом новая администрация неожиданно заявила, что необходимо провести экспертизу инженерных сетей и генплана микрорайона. Мы в свою очередь посчитали это требование незаконным и попросили дать письменное разъяснение. Нам дали. Сослались на одну из статей Градостроительного кодекса РФ, но в ней мы так и не смогли найти ничего подобного. На устную просьбу повторно разъяснить позицию нас снова послали читать кодекс. Я как строитель не с одним годом стажа с таким отношением столкнулась впервые. Мы не стали спорить, заказали у специалистов экспертизу инженерных сетей за свой счет, предоставили ее в этом году, сразу после новогодних праздников, в мэрию. Но нам опять не дают разрешения на ввод в эксплуатацию. Тут выплывает еще один прокол мэрии - в свое время, делая документы на участок земли под каждый дом, нам передали их без учета сервитутов - дорог. Мы тогда еще начали спорить, но там сказали, что все правильно. Раз правильно, так правильно. Документы были сделаны на основе выделенного участка, прошли все согласования, дольщики зарегистрировали договора в ФРС. А теперь вдруг отдел градостроительства нам говорит: переделывайте с учетом сервитутов планы межевания и градостроительный план. Но переделать всю документацию на уже построенный дом невозможно юридически, об этом им говорит и Федеральная регистрационная служба, в которой у дольщиков зарегистрированы договора долевого участия.

При том стоит отметить, что «Водоканал», «Примтеплоэнерго», все профильные организации нам подписали акт приемки домов, так как никаких замечаний у них не было, и осталась только последняя «виза» в мэрии, и все! Дома можно вводить, людям получать свидетельства о регистрации права собственности.

Не последнее значение имел для нас и вопрос так называемых подработанных шахтами территорий. Партизанск - шахтерский город, под ним много пустот. Как застройщик мы отвечаем за свой объект и здоровье людей. Для того, чтобы ответ на него был однозначный, мы в профильном НИИ г. Прокопьевска (Кемеровской области) заказали детальное обследование территории. Специалисты НИИ пришли к выводу, что строить можно, газов нет. А граница пустот проходит за пределами участка строительства.

- Вы говорили об убытках, которые понесла компания.

- Дело в том, что из-за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию домов мы все это время были вынуждены оплачивать за свой счет свет, отопление, коммунальные услуги. Не все жители захотели оплачивать эти расходы, лишь только самые добросовестные. И мы были вынуждены войти в убытки на более чем 4 млн руб. Для сравнения, строительство одного дома нам обошлось в 33 млн руб. Плюс опять же это убытки, если не считать ремонта котельной, строительства инженерной инфраструктуры. Это тоже все шло за счет компании.

- Какие планы у «Паризанскстроя» в дальнейшем?

- Недалеко от микрорайона на Замараева мы в 2009 г. выиграли еще один муниципальный аукцион на застройку. Там также стоят бараки, нуждающиеся в расселении. У нас есть проект на строительство 7 малоэтажных домов на 252 квартиры и стадиона. Проведено межевание, есть проект планировки. Но нам его также в отделе градостроительства мэрии не утверждают. Вот на этой стройке мы и намеревались получить прибыль, необходимую для развития компании, так как микрорайон на Замараева изначально не предполагал прибыли. Но по этому объекту пока не могу сказать, когда начнем строительство, так как все опять упирается в градостроительный отдел мэрии.

- Кому это может быть выгодно?

- Один «квадрат» по федеральной программе финансируется за 31 тыс. 800 руб. Если брать жилье на первичном рынке, в частности, дома на Замараева, то оно так и выходит. Именно столько будет стоить жилье в доме «под ключ». Однокомнатная квартира обойдется, к примеру, в 1 млн 049 тыс. руб.

В 2009 г. по потенциальным участникам программ расселения начали ходить риэлторы, предлагая получать жилье на вторичном рынке жилья. Тогда же, со слов жителей, им и рассказывали про «некачественные» квартиры на Замараева, делая все, чтобы люди соглашались на расселение во вторичном секторе. Причем стоит добавить, что самому «молодому» дому на вторичном рынке Партизанска 20 лет. То есть взамен бараков люди получали такое же ветхое жилье, в ремонт которого нужно еще было вкладывать деньги.

Для чего это делалось? Все очень просто. Тут в действие вступает простая арифметика. Риелторская компания покупает «двушку» за 500 тыс. руб. плюс предлагает доплату в 200 тыс. руб. наличкой. А остальные 300-400 тыс. руб. с квартиры, которые профинансированы программой, выходят как чистая прибыль риелторов. То, что это очень выгодный бизнес, говорит тот факт, что на сегодня в Партизанске уже более 15 риелторских фирм против трех существовавших до начала работы программы.

Не хочу сказать, что все поголовно риелторские компании грешат таким, но среди тех, кто работает на рынке недвижимости Партизанска, немало тех, кто не чурается и грязных методов.

Точка конфликта

В достроенных домах живут люди. Неподалеку идет строительство еще одного дома, своего уголка в котором ждут более 20 семей. На запрос «ЗР» в администрации Партизанского округа предоставили комментарий по ситуации с домами на Замараева. «Мы готовы выдать разрешение «Партизанскстрою» на ввод жилых домов и инженерных сетей в эксплуатацию, но только после того, как от них поступит заявление о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию конкретных объектов с приложением необходимой документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса», - говорит начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ПГО Светлана ПОНОМАРЕНКО.

По словам Татьяны Никитиной, компания трижды обращалась в отдел градостроительства и архитектуры администрации округа с просьбой выдать разрешение на ввод в эксплуатацию уже построенных домов. Точку в этом конфликте, как надеется руководитель ИСК «Партизанскстрой», поставит вмешательство краевого профильного департамента, в который обратилась компания.

«Если этот произвол со стороны властей не прекратится и после предписания об устранении нарушений закона, которые допустили власти в отношении стройки, то следующим шагом будут суд и прокуратура».

А пока жильцы новостроя на Замараева не могут ни субсидии оформить, ни прописаться в своих квартирах, ни окончательно утвердиться в праве собственности, имея на руках только «долевые» договора. Все с нетерпением ждут последней визы отдела градостроительства мэрии Партизанска.