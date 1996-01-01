«Дальзавод» уступает место Центру

В начале 90-х приморский судоремонт резко зачах, уступив свои позиции корабелам соседних стран, которые за те же деньги ремонтировали суда быстрее и лучше. Доки остались и без военных заказов - флот без ремонта попросту встал на прикол. В итоге краснознаменный «Дальзавод» - флагман дальневосточного судоремонта вчистую разорился.

Процедура его банкротства продолжается уже не один год, но точка, похоже, поставлена: занятый цехами и доками южный берег бухты Золотой Рог должен быть освобожден для благоустройства центра Владивостока. Такое решение созрело в недрах российского правительства. И как нам ни жаль «Дальзавод» с его столетней историей, его территория на берегу Золотого Рога заслуживает того, чтобы построить здесь что-то более достойное для города ХХI века.

У «Дальзавода» появились преемники

В этой связи ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», являющееся преемником «Дальзавода», при спонсорской поддержке УСК «Мост» заказало проектировщикам несколько вариантов «Архитектурной концепции проектного решения планировки территории на северном берегу б. Золотой Рог в г. Владивостоке с размещением культурно-выставочного музея Военно-Морского флота». На минувшей неделе все пять вариантов были представлены на суд градостроительного совета при главе администрации Владивостока.

Главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК сразу же отметил, что рассматриваемый вопрос для градосовета беспрецедентен. Ведь речь о центре краевой столицы.

Представитель заказчика - первый заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Евгений КРАЙНОВ отметил, что 8 октября его совет директоров утвердил концепцию развития предприятия и его структуру. База судостроения и судоремонта перемещается в Большой Камень и его окрестности. ДВ центр в принципе уже приступил к созданию новых мощностей с привлечением иностранных инвестиций и зарубежных специалистов в бухте Чажма и на заводе «Звезда». Во Владивостоке остается пока лишь одна судоремонтная зона. Мощности ОАО ХК «Дальзавод» и 178-го судоремзавода переносятся на территорию действующего ОАО «92-й СРЗ» (б. Диомид) и на строящиеся верфи за пределами Владивостока.

28 декабря прошлого года во время визита премьер-министра Владимира ПУТИНА во Владивосток на совещании было принято решение о преобразовании всей территории промзоны вдоль северного берега бухты Золотой Рог с тем, чтобы уже к саммиту АТЭС 2012 г. на этой территории были реализованы первые проекты.

Концепция в пяти образах

К работе над «концепцией проектного решения планировки территории» были привлечены силы приморских проектировщиков: «Приморгражданпроект», «Архитектурный фонд», ДНИИМФ и со стороны - AUDC из Республики Корея, московская компания «График» и столичный индивидуальный предприниматель Валерий РЖЕВСКИЙ.

Материалы всех пяти вариантов концепции были не только интересны - местами они просто изумляли, правда, отдельные идеи архитекторов «со стороны» лично у меня создавали впечатление «...и тут Бендера понесло». Впрочем, на мой взгляд, в оценке работ по концепции застройки этой территории длиной около 4 км и шириной до 800 метров особое значение имеют мнения заказчика, членов градосовета и представителей городской администрации. Выслушаем их.

Евгений Крайнов: Техническое задание, которое выдавалось исполнителям, предусматривало сохранение судоремонтного производства вокруг дока №2, по крайней мере на ближайшие 10 лет, и размещение вокзала прибрежных сообщений. Но для вокзала, на мой взгляд, после завершения строительства моста через бухту лучшее место будет на Диомиде. Хотя временно может быть и здесь. Во всяком случае сочетание причала для «принцесс» и вокзала прибрежных морских сообщений - оно оптимально и характерно для всех представленных вариантов.

Новый и старый символы города

Анна МЯЛК: Определенные ограничения для проектирования в этом месте задают историческая застройка и большое количество объектов культурного наследия. В основном авторы учли эти условия. Если говорить о планировочной структуре, то очень четкой, продуманной схемой транспортно-пешеходных связей отличается проект «Примор-гражданпроекта». Исторически мы видим здесь почти ровную линию берега с небольшими «изломами». Это в проекте сохранено. И вдоль берега - широкая, четкая пространственная озелененная система, позволяющая ощущать масштаб бухты и достоинства природного окружения города. В этом большой «плюс» этого проекта.

В предложенных проектах рассматривается вопрос о «крыше» над архитектурными памятниками эпохи цесаревича Николая. Речь о зданиях цехов высотой около 20 метров и длиной 50-60 метров и больше. А наши и международные принципы сохранения культурного наследия предусматривают это для объектов не только «под крышей», но и в их исторической среде. Конечно, эти здания несколько искажены пристройками и техническими сооружениями, но при реставрации это легко устраняется. Предложения по «накрытию крышами» не соответствуют требованиям их сохранения.

Планировочная структура в проекте «Архитектурного фонда» - более «человечное» решение набережной и пространства у берега. Интересен «символ города». Хотя это крупный объем, но он прозрачен. Вокруг него можно сделать «торжественную» часть набережной, а далее - «неформальную» рекреационную.

Что касается корейского проекта, то он показывает пример наиболее правильного отношения к объектам культурного наследия. Но в нем очень изрезана береговая полоса, и цельной набережной не получилось. Кроме того, на береговой полосе оказываются крупные объекты, перекрывающие планировочные направления и мешающие раскрытию пространства бухты. Деловая часть неуместно «вторглась» в масштаб исторической застройки, который не должен нарушаться новыми объектами.

Тщательным анализом исторической застройки отличается проект «Архитектурного фонда». По отдельным зданиям предложены реконструктивные и реставрационные мероприятия, что очень ценно.

Что касается проекта Ржевского, то в нем тоже сделана попытка единой набережной, но она перекрывается отдельными объектами. Культурное наследие - это не только отдельные здания, но и система скверов вдоль ул. Светланской, представляющих часть исторической планировочной структуры, которая должна сохраниться. Проектное решение автора в этой части, на мой взгляд, не имеет перспективы, потому что это одно из самых ценных мемориальных мест в городе. Предложенная им правая часть комплекса задает совершенно новый современный масштаб и расположена на месте уникальных ансамблей города, которые не нуждаются в новообразованиях.

Архитекторы: за и против

Виталий ВОЛЬТЕР: Надо сказать спасибо людям, которые все это сделали. Проведена гигантская работа. Но во всех этих вариантах, к сожалению, нет изначального анализа. Никто не представил опорного плана застройки, по которому можно было бы говорить, что здесь снесено и что оставлено. Не показаны оси раскрытия на бухту. Нет представления о ширине этой прибрежной полосы. Такой «мелкотравчатый» масштаб территории не может быть сопоставим... Здесь нужны «петровские масштабы» и должна быть именно парадная набережная. Надо сохранить все элементы, существующие по ул. Светланской. Есть интересные предложения во всех работах. Особенно в проектах-антиподах. «ПГП» правильно решена организация парадной набережной и хорошо - вопросы транспорта. Надо учитывать, что Док цесаревича - это памятник инженерного искусства, он должен быть открытым. Не должны пострадать офицерские флигели, замечательная территория военно-морского госпиталя, которая сама по себе уже готова к использованию. Надо найти оптимальный вариант.

Владимир ПРОКУРОВ: Надо обязательно сохранить возможность войти в док со стороны моря. Набережную лучше сделать по проекту «ПГП», где-то с «подъемным мостом». Надо учесть, что ул. Светланская находится на отметках 15-20 метров над уровнем моря, и дорогу-дублер нужно спрятать, предусмотреть возможность террасирования. И нельзя отсекать город от моря еще одной нагруженной транспортной артерией с «переходными мостками».

В корейском проекте очень интересен подход к созданию музея. Это самое удачное решение в этой части проектного задания. Проект Ржевского - красиво, эффектно. Будучи в Дубае, я видел застройку, в которой не было ни одного похожего здания. Здесь тоже соблюдены эти критерии, использованы современные архитектурные приемы, которые существуют. Но, несмотря на «перебор», этот проект очень интересен. На базе этих трех проектов есть смысл сделать комплексную компанию для дальнейшей работы.

Павел МАМОНОВ: Хотел бы выделить четыре основных пункта, которые являются ключевыми во всех работах. Первое - это 4-полосная дорога-дублер, жизненно необходимая городу. Второе - какой быть линии набережной. Третье - каким быть музею флота на базе дока. Четвертое - сохранение исторической застройки. В работе Ржевского транспортная магистраль почти точно нашла свое место. В других она слишком близка к береговой черте и явно отрезает город от набережной. Петербуржский стиль набережной «ПГП», где она правильная, широкая, замечательная, но скучновата. Музей флота мне видится почти таким, как в работе Ржевского. Безусловно, надо сохранять док с его заполняемостью водой, и он должен работать - это главный аттракцион музея. Интересно и инновационно корейское представление о музее, исторической застройке, но «часы такого решения не пробили».

Александр КОТЛЯРОВ: Я считаю, что всю набережную надо сделать с учетом уже сложившейся Корабельной набережной, 1-2 причалов и их развития. В том числе и вокзала местных перевозок. Эта работа должна быть комплексной. И второе - набережная может идти параллельно исторической застройке, поскольку это все узнаваемая территория. Они должны быть неразрывны.

Владимир ВОРОБЬЕВ: Не ожидал. Все работы очень интересны. И надо учесть принципы, о которых сказал Павел Матвеевич. Немаловажно и сохранение визуальных связей со стороны ул. Светланской, которые в некоторых работах явно нарушены. Верхний вариант дороги не реален, потому что идет «по живому» - по исторической застройке, которую надо сохранить. Здесь возможны пешеходные связи, какой-то проезд, но не дорога. Она не пройдет и по уклонам. На этом этапе важнее зонирование территории... А все остальное уже потом обрастет деталями, красивостью, мягкостью. В этом отношении стоит отметить нашу работу (ПГП) и «Архфонда». Но и в остальных много приемов, предложений, которые надо учесть.

Александр КАРЕПОВ: Я тоже считаю, что набережная должна быть парадной. Док должен работать. Это - уникальнейший аттракцион. Пожалуй, не стоит отказываться и от «накрытий» в легких конструкциях и материалах, как за границей. Монорельс, который присутствует в работах, от него тоже отказываться ни в коем случае нельзя. Тем более что обещают за 40 млн сделать. По поводу «начинки» набережной - фантазия проекта Ржевского - это то, как ее и надо делать. На мой взгляд, проекты «ПГП» и «Архитектурного фонда» приоритетнее. Корейский - замечательный. Но он, скорее, для Амурского залива с его изрезанностью береговой линии, «кулуарностью» уюта и пр.

Валерий МООР: Совместная работа «Архитектурного фонда» и Архитектурного института ДВГТУ, мне, как одному из авторов, ближе. Но надо согласиться, что есть основательность работы «ПГП»... Корейская работа очень интересна, но, соглашусь, не для бухты Золотой Рог. Очень интересен и насыщен вариант Ржевского. Столько придумок - надо использовать в дальнейшей работе. Но, что касается «его» дороги, она возможна только в случае серьезных потерь - придется сносить то, что является памятниками.

Владимир СМОТРИКОВСКИЙ: Думаю, что есть и пятый аспект, который надо учитывать в этой работе, - гуманизация среды, в чем Владивосток сегодня особенно нуждается. Московские проекты показывают образцы этого. В любом случае - это создание большепролетных закрытых пространств. Учитывая высокую инсоляцию Владивостока зимой, можно получать такие обитаемые «островки». Последний проект (Ржевского) связан с большим количеством переходов между функциональными блоками, что позволяет человеку находиться в защищенной среде. Это очень ценно. Что касается корейского проекта, то над ним еще надо основательно подумать. Настолько он умный.

Архитектор города Анатолий Мельник отметил мужество заказчика, который инициировал работу проектировщиков над этой серьезной городской проблемой. И поблагодарил всех принявших в ней участие, поскольку действительно был выполнен большой объем работ по «подходу к концепции» и намечены ориентиры для продолжения работы. В частности, к ним он отнес следующее:

- Принципиальным моментом должно быть решение транспортной схемы с учетом предложения по корректировке генплана города. Здесь должна быть магистраль районного значения. Вариант, предложенный Валерием Ржевским, заманчив, но трудно реализуем. Его еще надо изучить. Дорога должна быть полноценна для транспортной схемы города с учетом выхода ее на пл. Луговую и т.д.

Представляется, что набережная должна пройти по всей «линии участка», то есть практически от Морвокзала и до разъезда в районе Луговой. Но должно быть и ее «насыщение». По ней должна быть создана инфраструктура, ради которой сюда придут горожане и гости. Коль город получает такое приращение ценнейшей территории, да еще на берегу, то на ней должна быть жизнь. Причем не в какое-то определенное время суток, а практически круглосуточно. Сохранить памятники - это закон. Вопрос - каким образом?

Что касается акватории, то это вопрос для серьезного изучения Должны ли здесь стоять «принцессы»? Многоэтажная застройка - это неожиданно, но не уверен, что она должна быть. Проработки «человеческого фактора», в отличие от «циклопических» размеров моста, - это тоже правильно. А монорельс - это, скорее, аттракцион, чем транспорт, хотя может быть. Сегодня здесь вдоль берега идет ветка железной дороги. Пока будет идти реконструкция туннеля на Луговой, она необходима, но в дальнейшем, считаю, ее надо будет убирать.

Градосовет решил...

Градосовет решил: рекомендовать изменение функциональной зоны по этим территориям с промышленной на общественно-деловую и учесть это при корректировке генплана.

Игорь ПУШКАРЕВ: Подход авторов очень правильный. Масштаб - колоссальный. Значение - сложно переоценить. Под федеральный университет сегодня застраивается 207 га на Русском, а здесь - 130 га, и это - центр. Ценнее этой земли во Владивостоке нет. И мы уже пришли к выводу, что нельзя рассматривать ее кусочками, надо охватить глобально - весь масштаб. Мне кажется, эта работа обогатила всех. Заказчик получил массу материалов и получил возможность идти поэтапно дальше - готовить решения. Эту территорию не освоить ни за год, ни за два. И мы должны предусмотреть, что и через 15, и 20 лет будем ее совершенствовать и развивать. Но уже сегодня надо заложить - как. Квинтэссенция наработанного материала может дать грамотный подход, который и должен быть...

Я думаю, что вложение средств в проектирование и проработку этой территории тысячекратно себя окупит, за что всем - огромное спасибо. Я думаю, что все участники продолжат эту работу, и мы первый результат получим, как и поставлена задача, к 2012 году...