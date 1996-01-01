Каждый дом должен платить ОДН

В Дальэнергосбыте (филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»), в общем-то, довольны собираемостью платежей. Так, по итогам прошлого года они составили 98,2%, что для «кризисного времени» - блестящий результат. То есть, умеет компания работать с потребителем, но при этом старается достичь еще большего.

На минувшей неделе Дальэнергосбыт провел очередное совещание с участием управляющих компаний. А его целью, как в начале разговора обозначил директор филиала Вадим МИРОНЕНКО, стали «анализ и выработка совместных мероприятий ресурсоснабжающей организации и исполнителей коммунальных услуг по работе с потребителями». Причем особое внимание было уделено общедомовым начислениям (ОДН) за потребление электроэнергии, которые в практику платежей стали внедряться немногим более года назад - во 2-м квартале 2009 г.

Это внедрение сопровождалось большим потоком жалоб, как в прошлом году, так и в начале этого. Только в 1-м квартале 2010 г. в компанию их поступило около 200. А еще были жалобы в администрации, надзорные органы и пр. Впрочем, если раньше жаловались на то, что каждый жилец и так платит, сколько положено по своему счетчику, и они отказывались платить ОДН, вписанные в счет, то теперь пошли жалобы на то, что эти начисления слишком велики.

- В ряде случаев они составляют 10-30% и до 50% от потребления электроэнергии, используемой непосредственно по квартире. Но мы это объясняем, и понимание потребителей, а это почти 458 тыс. абонентов, проживающих в многоэтажном жилом фонде, постепенно приходит, - отметил Вадим Мироненко.

Многоэтажный жилой фонд сегодня различен по способам управления - УК, ТСЖ, ЖСК или же непосредственное управление жильцами дома. Но для поставщика ресурса это не имеет принципиальной значимости - главное, чтобы потребители расплачивались. Хотя некоторые УК и пытаются спорить, что они не несут ответственность за поставку коммунальных ресурсов, поскольку этого пункта у них в договоре с конечными потребителями нет. Однако закон в этом случае все же определяет ответственность именно УК.

Одним из «камней преткновения» внедрения ОДН продолжает оставаться отсутствие общедомовых приборов учета. Так, на 1 апреля 2010 г. из 12 648 многоэтажных домов, имеющихся в крае, они были установлены в 4 899, а в 7 749 их нет.

По домам, где общедомовые счетчики уже установлены, есть договора, и в квитанциях обязательно выставляются ОДН. Эти начисления составляют разницу между общедомовым объемом потребления электроэнергии, зафиксированным общим прибором учета, и суммой лицевых счетов. Эта разница, кстати, возникает не только потому, что на лестничных клетках зданий постоянно горят лампочки, но и по причине покрытия других потребностей: работа лифтов, оборудования подвальных помещений, работа управляющих компаний внутри дома и т.д., в том числе и оплата недобросовестных потребителей - соседей, которые воруют «безучетную» электроэнергию за счет своих соседей.

Специалисты Дальэнергосбыта совместно с УК выявляют это безучетное потребление и делают перерасчеты. При этом на «хищников» начисляются довольно весомые штрафы. Всего по итогам прошлого года было выявлено и «перерасчитано» порядка 18 млн кВт/ч. такой «неучтенки».

И июле прошлого года администрацией Приморья была принята и утверждена целевая программа установки общедомовых приборов учета ресурсов, поставляемых в жилые дома. И она довольно успешно исполняется. При этом Дальэнергосбыт на спонсорской основе за счет своих же средств приобрел и передал УК довольно много общедомовых приборов учета. При том, что установка приборов - обязанность собственников жилья. Однако, они в первую очередь предпочитают ставить приборы по теплу и воде, которые сразу же дают существенную экономию, а по электроэнергии инициатива не столь высока. Хотя, чтобы прибор установить, жильцам 60-квартирного дома достаточно сброситься по... 200 руб. В этом отношении особенно критична ситуация по Артему и Находке, для которых в ближайшее время решено дополнительно приобрести приборы общедомового учета.

Считать электроэнергию, безусловно, надо. Так, в прошлом году потери Дальэнергосбыта внутри жилых домов составили 290 млн кВт/ч., или около 350 млн руб. убытков. Однако потери компании репродуцируют потери потребителей, которые в итоге получают рост тарифов. Правда, что радует, растущая экономия позволяет этот рост тормозить. Если в 2009 г. по отношению к 2008 г. рост тарифа на электроэнергию в Приморье «по населению» составил около 15%, то в 2010 г. к 2009 г. - 10%. То есть, комплекс мероприятий по энергосбережению дает положительный эффект.

Что касается ОДН, то все это определено 307-м постановлением правительства. И у надзорных органов такая практика не вызывает никаких нареканий. «Наши оценки подвергались рассмотрению и в арбитражных, и в мировых судах, и до настоящего времени ни одного отрицательного решения в отношении «Дальэнергосбыта» нет. Мы эту схему выдерживаем, чтобы у нас не возникало проблем с законом», - отметил Вадим Мироненко.

Имея определенные данные по ОДН, жильцы могут навести в своем доме порядок, пресекая внутреннее воровство. Так, по «конверсионным» многоэтажкам в с. Чернятино и Малая Введенка общедомовые начисления составляли до 60% от начислений на лицевые счета граждан. При том, что по некоторым ТСЖ Дальнереченска - всего 2%!

Независимо от размеров ОДН и наличия или неналичия договоров с Дальэнергосбытом компания выставляет ТСЖ и УК счета-фактуры по общедомовым приборам учета. И они стараются нормально расплатиться. Энергокомпания также работает с УК по агентским договорам в многоквартирных жилых домах, поскольку далеко не все УК смогли взять на себя такую работу «внутри дома». В этом отношении проще с ТСЖ, где подобных проблем в силу небольшого масштаба деятельности практически нет.

Отсутствие общедомового счетчика электроэнергии позволяет энергоснабжающей организации начислять ОДН по дому, исходя из норматива среднего потребления электроэнергии. Для населения он по краю для однокомнатной квартиры с проживанием 1 человека установлен в размере 273 кВт/ч. в месяц. При том, что предыдущий норматив был 160 кВт/ч. Выше норматив по малосемейкам. То есть, чтобы не было претензий ни у жильцов, ни у УК, общий прибор учета очень даже необходим.

В ходе обсуждения выяснилось, что хотя ОДН имеют хорошую законную основу, но далеко не всегда эти начисления справедливы по отношению к жильцам. У них возникают вопросы такого плана, как: почему эти начисления не берутся с собственников, которые не проживают в доме, а потому и не имеют начисления на лицевые счета, от которых прямо пропорциональны размеры ОДН для каждого потребителя? И - почему приходится переплачивать по этим начислениям тем, кто имеет много бытовой техники, электрообогрев пола и пр.?

Выяснилось, что, может быть, в перспективе ОДН будут определяться от площади жилья, что, пожалуй, будет несколько справедливее. Но пока соответствующие изменения в действующее законодательство не внесены.

Были также вопросы по агентской работе, о вознаграждении УК за работу по «энергоснабжению», разграничению их ответственности с поставщиком и пр. В том числе и «неудобные». Выяснилось, что есть проблемы, которые нужно решать вместе. То есть, диалог управляющих компаний и Дальэнергосбыта обязательно будет продолжен. Для пользы дела.