www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморские ветераны 24 июня под флаги не встанут

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В день 65-й годовщины памятного Парада победителей 24 июня 1945 г. московские общероссийские организации ветеранов Вооруженных Сил предлагают своим региональным коллегам провести акцию протеста под лозунгом «Нет политике дискриминации и унижения ветеранов - защитников Отечества!».

Как стало известно, координационный совет Приморской военной ассоциации решил не поддерживать московские ветеранские организации, отказавшись от проведения каких бы то ни было акций.

«Официальная позиция Приморского отделения ассоциации остается неизменной: акция не должна проводиться ради самой акции. Ее надо готовить для массового привлечения участников», - заявили приморцы. По словам ее председателя Юрия ТАРЛАВИНА, «за две недели обеспечить это невозможно. Кроме того, подобное решение принимается коллегиально, с участием всех членов Ассоциации, что сейчас практически неосуществимо. В то же время координационный совет рекомендует организациям, входящим в ассоциацию, принять участие в митингах, проводимых лево-патриотическими силами, но только при условии отказа от экстремистских, крайне радикальных лозунгов и резолюций».

В свою очередь, координационный совет считает возможным использовать общероссийскую акцию 24 июня в целях информирования ветеранов о результатах борьбы Ассоциации в защиту их прав и социальных гарантий, а также обсудить возможные негативные последствия перевода пенсионных платежей из Приморского отделения Сбербанка РФ в Хабаровский Дальневосточный филиал Сбербанка.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru