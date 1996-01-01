Приморские ветераны 24 июня под флаги не встанут

В день 65-й годовщины памятного Парада победителей 24 июня 1945 г. московские общероссийские организации ветеранов Вооруженных Сил предлагают своим региональным коллегам провести акцию протеста под лозунгом «Нет политике дискриминации и унижения ветеранов - защитников Отечества!».

Как стало известно, координационный совет Приморской военной ассоциации решил не поддерживать московские ветеранские организации, отказавшись от проведения каких бы то ни было акций.

«Официальная позиция Приморского отделения ассоциации остается неизменной: акция не должна проводиться ради самой акции. Ее надо готовить для массового привлечения участников», - заявили приморцы. По словам ее председателя Юрия ТАРЛАВИНА, «за две недели обеспечить это невозможно. Кроме того, подобное решение принимается коллегиально, с участием всех членов Ассоциации, что сейчас практически неосуществимо. В то же время координационный совет рекомендует организациям, входящим в ассоциацию, принять участие в митингах, проводимых лево-патриотическими силами, но только при условии отказа от экстремистских, крайне радикальных лозунгов и резолюций».

В свою очередь, координационный совет считает возможным использовать общероссийскую акцию 24 июня в целях информирования ветеранов о результатах борьбы Ассоциации в защиту их прав и социальных гарантий, а также обсудить возможные негативные последствия перевода пенсионных платежей из Приморского отделения Сбербанка РФ в Хабаровский Дальневосточный филиал Сбербанка.