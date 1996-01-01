Отпускные приморским учителям выплатят своевременно

Начались выплаты отпускных и заработной платы работникам образовательных учреждений Приморья. И выплатят их полностью и в срок, пообещали в департаменте образования края.

На эти цели, с учетом графика отпусков педагогов, уже направлены 360 млн руб. из краевого бюджета. В ближайшие дни будет произведен и окончательный расчет с учителями за функции классного руководства в рамках национального проекта «Образование». С начала года на эти цели в муниципальные образования направлены 32,6 млн руб. краевых средств. По информации специалистов, на этой неделе деньги на выплаты за классное руководство поступят из федеральной казны. Средний размер выплаты за классное руководство (в зависимости от количества учащихся) составляет 1300 руб. Кстати, средняя зарплата приморских учителей в первом квартале 2010 г. составила около 13 тыс. рублей.